Intasa San Sadurniño

Segundo derbi y último duelo del mes del Intasa San Sadurniño

Los de Parga, tras ganar en el Municipal al Vigo, visitan al Boiro para neutralizar a otro rival directo

Redacción
14/02/2026 09:15
Si febrero es ya un mes corto de por sí, para el Intasa San Sadurniño lo será todavía más. Eso sí, los de Parga ya han hecho parte de los deberes con los que iniciaban este periodo y hoy sábado quieren completar de manera exitosa la tarea. 

El conjunto azulón disputa su segundo y último duelo de este mes y asimismo el segundo derbi. Si hace siete días doblegaba al Vigo en casa (3-1), el equipo de Parga espera despegarse de otro rival directo por las plazas de playoff de ascenso, el Boiro –19.00 horas, A Cachada– .

Y es que si bien los de San Sadurniño llegan a este partido con una renta de diez puntos sobre el Rotogal, las matemáticas aún le salen a su rival y también al segundo, el Suac canario, ya que el conjunto local líder en solitario cerrará este corto mes con su jornada de descanso, equiparando así cifras en la tabla del grupo A. 

