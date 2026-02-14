Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño se despide de febrero con una derrota

El conjunto entrenado por Pablo Gómez Parga cayó ante el Boiro

Redacción
14/02/2026 23:15
El Intasa no pudo con el poderío del Boiro
El Intasa no pudo con el poderío del Boiro
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Intasa San Sadurniño se despide del mes de febrero –la próxima semana le toca descansar– con un amargo sabor de boca. El conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga cayó en el derbi gallego disputado en A Cachada frente a un Rotogal Boiro, que fue mejor en todo momento. 

A pesar de que ambos conjuntos se plantaron en la pista con muchas ganas de vencer a su rival, lo cierto es que fue el conjunto local quien empezó con más acierto la primera manga. Rápidamente el cuadro dirigido por Adrián Alves tomó la iniciativa, con ataques muy rápidos que no dejaban tiempo a los visitantes a asentarse. De esta manera, construyó sus primeras ventajas que el Intasa intentó recortar por medio de los Manueles (Aba y Gomes), pero no fue suficiente para poder darle la vuelta a este set (25-22). 

Con todo, sus compañeros reaccionaron en el segundo. Empezaron a estar más certeros en ataque, especialmente en las colocaciones, y bien en los bloqueos para impedir puntos fáciles de su rival. Esa mejoría se tradujo en adjudicarse una manga que empezó muy igualada, pero no terminó de la misma manera (18-25). Esa forma de conceder el empate no gustó nada a los barbanzanos, que salieron a por todas en el tercer parcial del encuentro. Empezaron con una ventaja de seis puntos, lo que preveía un desastre para los de Parga. El ourensano trató de evitarlo, pero sus pupilos no pudieron reaccionar a tiempo para darle la vuelta y cedieron por un contundente 25-16. 

En la cuarta manga lo dieron todo, forzando en cada acción para llegar a ese quinto set tan imprevisible. Pero el Boiro no lo iba a permitir. Siguió de la misma forma que había estado jugando, sobre todo gracias a Martín Gracias, y fue abriendo una brecha que el Intasa no pudo cerrar y eso le acabó costando el partido (25-21). 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La zona ha quedado acordonada por la Policía Local

El derrumbe interior de un edificio en Ferrol Vello obliga a acordonar la zona
Redacción
María Lence anotó dos goles en apenas un minuto

El Valdetires Ferrol arrolla al Atlético Mercadal (10-5)
Redacción
Entroido. Comparsas Narón

Tróupele Tróupele y Los Infieles ganan en los concursos de Entroido de Narón y Cedeira
Marta Corral
Conviene madrugar para poder optar a las mejores madas

As Pontes extiende su alfombra “verde” para rendir honores al grelo en la 45 edición de su feria
Redacción