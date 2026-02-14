El Intasa San Sadurniño se despide de febrero con una derrota

El Intasa no pudo con el poderío del Boiro Jorge Meis

El Intasa San Sadurniño se despide del mes de febrero –la próxima semana le toca descansar– con un amargo sabor de boca. El conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga cayó en el derbi gallego disputado en A Cachada frente a un Rotogal Boiro, que fue mejor en todo momento.

A pesar de que ambos conjuntos se plantaron en la pista con muchas ganas de vencer a su rival, lo cierto es que fue el conjunto local quien empezó con más acierto la primera manga. Rápidamente el cuadro dirigido por Adrián Alves tomó la iniciativa, con ataques muy rápidos que no dejaban tiempo a los visitantes a asentarse. De esta manera, construyó sus primeras ventajas que el Intasa intentó recortar por medio de los Manueles (Aba y Gomes), pero no fue suficiente para poder darle la vuelta a este set (25-22).

Con todo, sus compañeros reaccionaron en el segundo. Empezaron a estar más certeros en ataque, especialmente en las colocaciones, y bien en los bloqueos para impedir puntos fáciles de su rival. Esa mejoría se tradujo en adjudicarse una manga que empezó muy igualada, pero no terminó de la misma manera (18-25). Esa forma de conceder el empate no gustó nada a los barbanzanos, que salieron a por todas en el tercer parcial del encuentro. Empezaron con una ventaja de seis puntos, lo que preveía un desastre para los de Parga. El ourensano trató de evitarlo, pero sus pupilos no pudieron reaccionar a tiempo para darle la vuelta y cedieron por un contundente 25-16.

En la cuarta manga lo dieron todo, forzando en cada acción para llegar a ese quinto set tan imprevisible. Pero el Boiro no lo iba a permitir. Siguió de la misma forma que había estado jugando, sobre todo gracias a Martín Gracias, y fue abriendo una brecha que el Intasa no pudo cerrar y eso le acabó costando el partido (25-21).