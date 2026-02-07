Mi cuenta

Diario de Ferrol

Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño se lleva el derbi autonómico ante un Vigo muy combativo

El conjunto de Pablo Gómez Parga mantiene su ventaja con el segundo clasificado

Redacción
07/02/2026 22:49
Los jugadores del Intasa celebran un punto
Los jugadores del Intasa celebran un punto
Jorge Meis
El Intasa San Sadurniño no falló en el Municipal y se llevó los tres puntos ante un Club Voleibol Vigo muy combativo y que puso en serios aprietos a los de Pablo Gómez Parga. Aun así, sus pupilos sacaron su mejor versión cuando hizo falta y se anotaron otra victoria para conservar su ventaja con el segundo clasificado. 

En este derbi autonómico ninguno de los dos equipos se iba a guardar nada en el tintero. Daba igual la diferencia en la clasificación, ya que todo se igualaba de una manera nunca vista. De hecho, fueron los visitantes quienes empezaron mandando en el encuentro con cierta facilidad (6-9). Sin embargo, espoleados por su afición, los locales comenzaron a sacar su mejor versión y remontaron en un abrir y cerrar de ojos para anotarse una primera manga más competida de lo que reflejó el marcador final (25-22). 

Y eso se notó en el segundo set, cuando el cuadro vigués continuó con la buena línea mostrada anteriormente y volvió a tomar la iniciativa del partido. Otra vez, el Intasa logró darle la vuelta, pero en esta ocasión los vigueses mantuvieron la calma y supieron jugar bien los momentos claves para anotarse su primera manga e igualar un partido que estaba siendo muy bonito y disputado. 

El público del Municipal lo sabía, por lo que redobló sus esfuerzos para animar a los suyos, pero, por tercera vez seguida, los visitantes dominaron los primeros compases (1-5). Nuevamente, los de Parga, apoyados en Luis Meza, Roi Losada y Lucas Wunschmann se rehicieron de la mejor forma posible para empatar el set. Ante esa avalancha, el técnico del Vigo, Diego Taboada paró el partido, pero no evitó que los suyos cayesen por un apretado 25-23. Eso hizo mucha mella para el cuarto y definitivo set, donde el Intasa subió de marcha y no dio ninguna opción para anotarse esta manga por 25-16 y sumar una nueva victoria en liga. 

