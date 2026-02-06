Mi cuenta

Intasa San Sadurniño

Un derbi autonómico para comprobar las inercias del Intasa San Sadurniño y del Vigo

Los de Pablo Gómez Parga llegan eufóricos tras sus últimas victorias

Redacción
06/02/2026 19:47
El Intasa tiene una ventaja considerable ante el segundo clasificado
El Intasa tiene una ventaja considerable ante el segundo clasificado
Jorge Meis
Que no pare la fiesta. Eso es lo que debe estar pensando el Intasa San Sadurniño tras vencer en su duelo ante el Gupane Guia y la derrota de la Textil Santanderina frente al Suac Canarias en el duelo aplazado, lo que provocó que los de Pablo Gómez Parga consolidasen aún más su liderato en el grupo 1 de la Superliga Masculina 2. Por ello, afrontan con mucha confianza el derbi gallego ante un Vigo (19.30 horas, en el Municipal), que no les pondrá las cosas nada fáciles. 

“Nos espera un partido muy complicado. Ellos vienen en plena forma tras ganar su último encuentro por 3-0 de manera muy solvente. Por ello, pienso que va a ser un duelo muy bonito y difícil, pero jugamos en nuestra casa e intentaremos sacar los tres puntos para mantener la distancia con el segundo clasificado”, reconoció el ourensano, que confía en los suyos para ganar. 

Como bien dijo, será un enfrentamiento duro y muy especial, pues es un derbi y eso hace que las diferencias que pueda haber desaparezcan. Además, el Vigo está en pleno ascenso y quiere asaltar esa quinta plaza que ocupa el Boiro, pero para ello deberá mostrar su mejor versión. Con todo, no lo tendrá fácil pues el Intasa está en su mejor momento y quiere regalar otro triunfo a su afición para conservar su primer puesto y acercarse un poco más a esa fase de ascenso. 

