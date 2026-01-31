El Intasa San Sadurniño pesca tres puntos en Canarias y espera noticias

Roi Losada y Albornoz, durante el duelo ante la formación de la Textil Santanderina Jorge Meis

Ni el largo viaje, ni la falta de descanso ni medirse a un rival que sólo había perdido un partido en su cancha en lo que va de temporada, frenaron a un Intasa San Sadurniño que tenía muy claro su objetivo en un fin de semana que puede ser clave para el desenlace de la competición liguera.

Los de Parga pisaron fuerte la pista de un Gupane Guía que mantenía su pabellón como un autentico fortín hasta la llegada de los verdugos gallegos. Primero fue el Dumbría (2-3) y esta vez repitieron los azules en un encuentro en el que, como ya vaticinaba el preparador ourensano, no iba ser fácil. Manteniendo, al igual que los de San Sadurniño, el bloque con el que empezaron la competición, también se repitió, casualmente, el marcador vivido en el Municipal. Un triunfo visitante por 1-3 en un partido el que hacerse con los tres puntos costó ante un rival canario que coquetea con las dos últimas posiciones.

Y si bien el Intasa abrió su actuación en el pabellón Beatriz Mendoza Ribero anotándose el primero por 17-25, este primera estocada no se fraguó hasta prácticamente mediado el set, con el 11-12 como punto de eyección de los de Parga, con una gran recta final del nedense Lucas Wünschmann, para ponerse por delante.

Precisamente el canterano local abrió también su anotación en una segunda manga en la que, sin embargo, la historia se repitió... pero ahora con los canarios como protagonistas. Tras un rutilante 8-2 inicial, los de Parga y los anfitriones mantuvieron un emocionante tira y afloja hasta el final. El Gupane Guía desperdició su primer bola de set (24-22), pero fue a la segunda –cosas del destino, con un error de saque el propio Wünschmann– para igualar el choque (25-23).

Vendaval Meza

En otro baile se convirtió el tercer parcial, con canarios y peninsulares llevando el ritmo en diferentes fases del choque para una nueva y emocionante recta final. El grupo azul dejó escapar rentas de tres puntos en estos últimos instantes y con el 23-24, el saque canario hacía creer en la remontada. No fue así. Y Gómez, Meza y Moreno salvaron a los suyos (25-27). Subidos en la ola y con el Gupane Guía todavía en las profundidades tras el duro golpe recibido, el cuarto set siguió un camino bastante diferente.

El Intasa se despegó ya de inicio y, con un racha de nueve puntos seguidos con Luis Meza al saque (6-17), los de Parga parecían tener encarrilado set y partido. Dio entonces sus últimos coletazos el conjunto canario, que no pudo frenar al tren de San Sadurniño. Entre grandes bloques y remates, el conjunto visitante tuvo que esperar a la tercera para cerrar la manga y el choque de la mano de Albornoz, que puso así el lazo a los intentos previos de Roi y Manuel Gomes.

Tras el triunfo de la Textil ante el Galdakao, los de Parga estarán este domingo muy atentos al segundo partido de los cántabros, también en Canarias con el Suac, y tras el que la diferencia en el liderato podría aumentar o encoger en esta emocionante Superliga 2.