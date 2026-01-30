Mi cuenta

Intasa San Sadurniño

El Intasa, a “dar caña” ahora en Gran Canaria ante Gupane Guía

El grupo de San Sadurniño, en un gran momento tras ganar a la Textil, quiere mantener su privilegiado lugar de líder

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
30/01/2026 19:30
Los locales se impusieron en el Municipal a los canarios por 3-1 en la primera vuelta
Los locales se impusieron en el Municipal a los canarios por 3-1 en la primera vuelta
Daniel Alexandre
Todavía con el regusto de la revancha protagonizada ante la Textil Santanderina en casa, el Intasa San Sadurniño emprende rumbo a unas tierras canarias en las que los de Parga no dudarán en hacer su trabajo este sábado para doblegar a los anfitriones del Gupane Guía –20.00 horas, horario peninsular español, en el Beatriz Mendoza Rivero–. Tres puntos muy importantes en un fin de semana en el que el grupo uno de la Superliga 2 se pone al día, con la disputa de dos duelos, precisamente, de la formación de Cabezón de la Sal en su cancha y en también en Canarias, el domingo, ante el ahora segundo, el Suac. 

El Intasa coge el avión con lo justo y más que necesario para doblegar a un grupo insular al que ya venció en el Municipal (3-1). Eso sí, en un duelo “igualado”, como apuntaba el técnico, ante un grupo al que ahora visitan en su cancha. “Es un pabellón complicado. Y ellos vienen de perder su único duelo en casa”, señala Parga, recordando ese 2-3 con el que cedieron ante otra formación gallega, el Dumbría.

En casa juegan muy bien”, apunta el preparador que, asimismo, señala a mantener y aprovechar “la muy buena dinámica en la que estamos. Hay que volver a darle caña”. Los de San Sadurniño aterrizan en Las Palmas con las buenas sensaciones del triunfo ante los cántabros, mirando desde cierta distancia precisamente a Suac y Textil, pero conscientes de que esa renta puede encogerse este fin de semana.

Ellos –por la Textil– se juegan seis puntos estos días”, subraya Parga. Si bien, el foco de los de San Sadurniño está en el pabellón Beatriz Mendoza al que llegan como líderes en solitario, en un liderato con doble filo. “Somos el equipo al que todo el mundo quiere ganar”, comenta, “y eso puede ayudarles a tirar”. Pero enfrente tendrán a un Intasa fuerte y con mucha confianza, que evita a toda costa la relajación para seguir siendo el rey.

