El Intasa San Sadurniño se cobra su venganza ante la Textil Santanderina

El Intasa San Sadurniño supo contener a Luis Martín, en la gran arma ofensiva de la Textil Santanderina Jorge Meis

El Intasa San Sadurniño cobra su venganza ante la Textil Santanderina tras un partido en el que estuvo mejor que su rival (27-25, 27-25 y 25-16).

Aunque había mucho ánimo de revancha por parte del conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga, lo cierto es que esta reedición de la final no comenzó de la mejor manera, ya que rápidamente encajaron un 0-4 de parcial gracias al potente saque de Luis Martín. Lo paró rápido el técnico ourensano para que los suyos despertasen, pero no funcionó porque el conjunto cántabro seguía muy certero en el remate y en los bloqueos, lo que le ayudó a aumentar su ventaja (1-8).

En ese momento apareció Roi Losada para meter a los suyos en el partido con varias acciones positivas (10-11). Eso dio ánimos a sus compañeros que, poco a poco, fueron ganando confianza y realizando acciones de mucho mérito. Eso llevó a que el Intasa le diese la vuelta al marcador y dejarlo muy cerca de anotarse el primer set. Sin embargo, falló en las dos primeras ocasiones, pero no perdonó en la tercera (27-25).

Eso encendió mucho a la grada del Municipal, que animó a los suyos. Parga, con el cambio de manga y de pista, hizo varias rotaciones para que el nivel de los suyos no bajase. Y le funcionó a la perfección porque entre Losada, Razvan y Albornoz permitieron que los locales dominasen los primeros instantes del set (9-5). Antes de que se le escapase más este set, Pablo Cabrera pidió un tiempo muerto para reajustar su estrategia. Sabía que todos sus pupilos tenían que dar un paso más y ser mucho más intensos en los bloques y más precisos cuando lo requería la situación.

Y ellos le escucharon, porque comenzaron a mandar los balones a las líneas, especialmente Luis Martín y o conseguir ‘blockouts’ para darle la vuelta al encuentro (12-13). Pero nuevamente apareció la afición local para impulsar a los suyos y que estos protagonizasen otra gran remontada para anotarse la segunda manga por el mismo marcador que la primera del encuentro (27-25). La Textil Santanderina estaba contra las cuerdas. Necesitaba ganar este set para seguir con vida, pero no empezó nada bien gracias al potente saque de Roi Losada, que les complicó mucho las cosas.

Sin embargo, empezaron a mejorar en los bloqueos, especialmente Calzón y eso les dio algo de vida (9-5). Pero no les sirvió de nada porque todos los hombres que salían a la pista por parte del Intasa hacían mucho daño. No dieron ninguna oportunidad a su rival y se cobraron la venganza de la Copa Príncipe después de un remate de Lucas Wünschmann (25-16).