Intasa San Sadurniño

Intasa y Textil Santanderina reeditan la final de la Copa Príncipe

Ambos conjuntos se miden apenas dos semanas después de que el cuadro cántabro superase a los de San Sadurniño

Redacción
23/01/2026 19:36
La final de la Copa entre Intasa y Textil se decidió en el quinto set
La final de la Copa entre Intasa y Textil se decidió en el quinto set
Cedida
Apenas han pasado dos semanas desde la disputa de la Copa Príncipe de voleibol, pero el Intasa San Sadurniño y la Textil Santanderina se van a volver a encontrar. El subcampeón y el campeón se darán cita este sábado en el Municipal de Sansa (19.30 horas) para reeditar esa final y también continuar con esa lucha por la primera posición que mantienen ambos equipos en el grupo 1 de la Superliga Masculina 2. 

Aunque es cierto que el Intasa parte con la ventaja de ser el primero en la tabla y que juega de local, lo cierto es que en las dos veces que se han medido esta temporada ha sido el conjunto cántabro quien se ha llevado el gato al agua en las dos ocasiones. La primera, ocurrió en la liga, donde en su feudo venció por un contundente 3-0, mientras que la segunda fue en el torneo copero, en el que necesitó ir hasta el quinto set para superar a un cuadro dirigido por Pablo Gómez Parga que protagonizó una gran remontada, pero que no bastó para adjudicarse su tercera Copa Príncipe. 

Por ello, el técnico ourensano reconoció que “tenemos muchas ganas de jugar este partido y que esta vez salga cara”. De igual manera, respecto a este enfrentamiento indicó que “va a ser un encuentro muy complicado porque es un equipo de gran nivel, pero estamos en nuestra casa e intentaremos utilizar todas nuestras armas para poder llevarnos los tres puntos”. Sin duda, si los consiguen será un golpe en la mesa, ya que así se situaría a nueve tantos de ventaja, una distancia muy grande a pesar que quedan ocho encuentros por disputarse. 

Así, este duelo entre Intasa y Textil no sólo servirá para reeditar esa final copera, sino para empezar a dilucidar quién de los dos conjuntos estará en la primera posición para pelear por el ascenso a la máxima categoría. 

