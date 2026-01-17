Mi cuenta

Diario de Ferrol

Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño apaga el fuego de un crecido Galdakao

El conjunto de Parga superó a un reforzado colista en un encuentro, por momentos, nada plácido (1-3)

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
17/01/2026 20:41
Parga, durante el duelo dirimido en la primera vuelta ante los vascos
Parga, durante el duelo dirimido en la primera vuelta ante los vascos
D. Alexandre
No fue, en absoluto, un partido plácido el que en la tarde del sábado vivió un Intasa San Sadurniño todavía “resacoso” del gran esfuerzo realizado en Pinto en una Copa Príncipe de la que se quedó a nada de levantar. Medían sus fuerzas primero contra último. Eso, sobre el papel. Ya que, como no se cansa de repetir el preparador Pablo Gómez Parga y se puede ver jornada sí y jornada también en la competición de Superliga 2, aquí todo el mundo puede ganar a todo el mundo

Los azules se impusieron finalmente 1-3 en la pista de un recién ascendido vasco ante el que, por momentos, los de Parga no las tenían todas consigo. El Galdakao del exIntasa Hernan Pesci ha ido creciendo deportivamente a lo largo de esta competición –no de igual manera su puntuación– y así se lo hizo saber a un conjunto de San Sadurniño al que todavía le pesaban algo las piernas del gran esfuerzo realizado en el trofeo estatal.

De hecho, los anfitriones fueron mandando en la primera manga hasta que un coral punto visitante puso la igualada en el marcador (14-14). Y aquí comenzó una alternancia que se encargaron de romper Lucas Wünschmann y Yoel Moreno para colocar a los suyos con el 20-24. Una manga que se anotaron gracias al error en el saque de uno de sus nuevos fichajes, un Hurtado asimismo clave en la supervivencia vasca en este choque.

Ya sabía el Intasa que le tocaba trabajar, y mucho, ante el colista y también “pelearse” con un pabellón de techo bajo en el que, como ya avisaba Parga, tocaron más balones de los habituales. Con Lucas al saque los de San Sadurniño parecían volverse a meter en un segundo set (8-8) en el que comenzó mandando de nuevo el Galdakao y que, asimismo, remató en una manga en la que el parón de casi diez minutos por un problema informático no favoreció a los de Parga que vieron cómo el grupo de Pesci hacía el 25-22 y el empate en casa (1-1).

Si bien, el fuego con el que los anfitriones habían entrado al partido se fue apagando, por cansancio y por un mejor juego y acierto visitante, en el que, de nuevo, con el "martillo" Wünschmann haciéndose cargo del saque, encadenó una racha de cinco puntos para el 5-12. El Intasa supo manejar esta renta, capitaneado por un gran Albornoz, y con el canterano Iván Dopico ejerciendo de líbero en la recta final (14-25). 

El propio internacional chileno tomó el relevo del de Neda en una serie de saques con los que el Intasa doblaba a su rival (7-14), con Razvan cogiendo este testigo. Una cuarta manga (14-25) en la que el Galdakao tuvo cortos momentos pelea ante un Intasa que, apartada la Copa, construye su camino de baldosas azules hacia la fase de ascenso.

Ficha técnica

Galdako Boleibol Taldea: Cristián Andrés Barrios, Ibai Sánchez, Francisco Palacios, Iván Andrés Hurtado, Mauro Di Martino, Cheng Yang Wu –equipo inicial–, Tarson Tolentino, Aritz Garitano, Aitor Serrano, Xabier Labraga, Aritz Madina y Unai Serrano (líbero). 

Intasa San Sadurniño: Jaime Caamaño, Roi Losada, Manuel Gomes, Lucas Wünschmann, Rafa Albornoz, Yoel Moreno –equipo incial–, Razvan, Zabala, Marcos Piñón e Iván Dopico (líberos). 

Parciales: 21-25, 25-22, 14-25 y 14-25. 

Árbitro: Miguel Ángel Torres Romero.

