Intasa San Sadurniño

Encuentro trampa para un Intasa San Sadurniño que está a medio gas

El conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga todavía se está recuperando del esfuerzo realizado en la Copa Príncipe

Redacción
16/01/2026 19:51
El Intasa estrena el año en la Superliga visitando al último clasificado
El Intasa estrena el año en la Superliga visitando al último clasificado
Cedida
Después de una semana para descansar debido al enorme esfuerzo de la Copa Príncipe, aunque no tuvo el premio del título, el Intasa San Sadurniño se vuelve a centrar en la Superliga Masculina 2. Los de Pablo Gómez Parga arrancan este año con un desplazamiento hasta tierras vascas para medirse a un Galdakao Boleibol Taldea, que ocupa la última posición en la clasificación (18.00 horas, en Polideportivo Urreta Galdakao). 

Con todo, el preparador ourensano no se fía nada de su rival, puesto que “acaban de fichar a un par de jugadores que les va a dar un salto de calidad”, comenzó señalando, al tiempo que añadió que “también tienen una pista muy complicada, en la que el techo es muy bajo y eso complica mucho en la defensa para recepcionar los saques y los remates”, apuntó. Y es que esos serán algunos de los puntos clave para hacer con una victoria que es crucial para los objetivos del club. 

“Hay que ir a sacar los tres puntos si queremos estar en la fase de ascenso. Tenemos que darlo todo, no relajarnos y trabajar para conseguir todo lo que queremos”, apuntó un Parga que también reconoció que la carga de partidos acumulada por la Copa Príncipe, en la que se proclamaron subcampeones “todavía pesa porque fueron muy encuentros seguidos y muy intensos. Aun así, hay que seguir luchando para lograr nuestra meta”, comentó el técnico. Y esa es volver a estar en la pelea por subir. De momento, está en una posición idónea para ello, ya que es el primero, pero necesita ganar por la vía rápida a su rival para así mantener la distancia con su verdugo en la Copa, el Textil Santanderina. 

