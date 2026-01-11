Pablo Gómez Parga, técnico del Intasa San Sadurniño: “Hay que estar muy orgullosos”

Parga se mostró muy satisfecho por el trabajo de sus jugadores Álex Aragón

El Intasa San Sadurniño recogió su copa, su medalla como subcampeón de la Copa Príncipe, y emprendió el regreso a casa. Un camino de más de 600 kilómetros que, en esta ocasión, se hizo algo más largo de lo normal. La mezcla del haberlo peleado hasta el final con el regusto amargo de haber rozado la tercera era ese inesperado pasajero que acompañó a la plantilla de vuelta y para la que poco sitio había en los vehículos del Aldebarán.

“La verdad es que te quedas con la sensación de poder haber sacado un par de bolas, un par de errores menos, un par de cositas... Momentos muy puntuales que al final no pudieron ir para nuestro marcador”, señala el preparador Pablo Gómez Parga tras muchos, muchos días de trabajo y pocas, muy pocas, horas de sueño. “Fue todo muy igualado, podía haber ido para cualquiera y es una pena que esta tocó cruz”, añadía el ourensano en uno de los trofeos más igualados de su historia y en el que los suyos demostraron de lo que están hechos.

“Estoy muy contento por los chavales. Lo dieron todo”, comentaba poniendo el foco en lo que asimismo quedó patente, el nivel y la dureza de un grupo A de Superliga 2 del que salieron los dos finalistas de la competición. “Es el grupo de la muerte”, sentencia el entrenador que, por primera vez, llegaba a una final copera como preparador.

Y en esta ocasión, la sentencia llegó merced a la gran actuación de su rival Luis Martín. “Tuvo el partido, sí. Cuando tienes un jugador de esas características que está ‘on fire’, es muy difícil pararlo. Te da un plus que te da una Copa”, relataba Parga.

Jugadores increíbles

El Intasa no pudo frenar al MVP del torneo, si bien se trajo de tierras madrileñas un grupo mucho más unido. “Me quedo con el nivel muy alto al que hemos llegado a jugar y al que hay que intentar llegar más veces. Ese tiene que ser nuestro objetivo”, cuenta, “y también con el comportamiento del grupo. Son buenas personas y muy buenos jugadores, increíbles”.

Y aunque ahora pesa más el abatimiento que el poder mirar todo lo bueno, Parga lo tiene claro. “Tienen que estar muy orgullosos y muy contentos de haber llegado a la final con el nivel que había. De poder competir a un equipo como es el Textil y sobre todo del nivel que hemos dado. Que esto nos valga para trabajar más si cabe para poder llegar al siguiente objetivo”, apunta mirando, eso sí a partir del martes, a una liga en la que le espera un Galdakao reforzado en una segunda vuelta “en la que va haber sorpresas”.