La tercera Copa del Intasa San Sadurniño tendrá que esperar

Manuel Gomes fue uno de los máximos arietes del grupo azul Álex Aragón

Muchos nombres propios hubo en la mañana del domingo en la pista de Pinto, de color azul Intasa o rojo Textil. Las dos mejores formaciones tanto el grupo A de Superliga 2 como de una Copa Príncipe en la que se vieron las caras el máximo poseedor de trofeos estatales y el aspirante, los de Pablo Gómez Parga.

Dos días después de intensas jornadas del mejor voleibol en el pabellón madrileño, en el que además del duelo en la pista se vio el de afición en las gradas, siempre con respeto y deportividad, el que sí hizo con la batalla en el choque por esta batalla de estrellas fue un gigante Luis Martín. Su trabajo, especialmente el ofensivo, fue el encargado de decantar la balanza a favor de los cántabros, del rey de copas, en una final, como no podía ser de otra manera igualada hasta el final, llena de emoción, sonrisas, tristeza y, sobre todo, muchísimo voleibol.

Cuatro finales para el Intasa de San Sadurniño, la primera con Parga en el banquillo, y segundo subcampeonato para los de San Sadurniño tras un último duelo en el que las predicciones eran complicadas. De inicio, los de Cabezón de la Sal partían con la virtual ventaja de haberse hecho con el triunfo liguero por 3-0 –una de las dos únicas derrotas de los de azul–. Si bien, la Copa es otra cosa.

Se plantó el batallón de San Sadurniño como si ayer no hubiesen tenido una noche larga ante el Barça, demostrando su juego equilibrado en el que de nuevo la zurda del “martillo” Wünschmann y la seguridad del chileno Albornoz mostraban el camino inicial a los suyos. Mientras, Manuel Gomes iba calentando brazo, esperando su momento en esta nueva película de la realeza de Superliga 2. Alternancias en una primera manga en la que el parcial de 0-4 del Intasa (12-14) parecía servir para elegir el traje con el que subirían a recoger el premio.

Un subidón pasajero que se encargó de traer a tierra una Textil que, aprovechando lo que parecía una lesión de Albornoz –quedando en un susto– se puso por delante y ni los intentos rematados por Gomes o Moreno pudieron impedir que los cántabros golpeasen primero (25-23).

Herida abierta

Un primer corte en la dura piel del Intasa de la que apenas salió una gota de sangre. Tirita y a seguir. Jaime Caamaño se puso delante en la defensa del azul Intasa, Lucas al bloqueo y, mientras, un Albornoz que con ocho saques y puntos imposibles de sus compañeros hacía el 1-8. Un bofetón que dejó muy noqueada a la Textil, mientras que al otro lado de la red Manuel Gomes había cogido la aguja y el hilo para entallar el traje copero a los aspirantes. Un punto a punto al que se unió en la recta final Joel Moreno, entre otros, y que sirvió para cerrar sin excesivos contratiempos el set más “fácil” de los protagonizados en esta igualadísima Copa Príncipe (18-25).

Vuelta a empezar. El 1-1 en el marcador pinteño, esa igualdad, se plasmaba también en el electrónico del arranque de la tercera manga. Eso sí, hasta que llegó de nuevo otro de los veteranos en las filas del Intasa, ese equipo que esta campaña está sabiendo conjugar a la perfección veteranía y nuevas caras, Manuel Gomes. El cubano-ruso hacía el 8-10 casi desde el suelo, celebrando una distancia de dos puntos, que si bien a priori podía parecer pequeña, era un mundo en un duelo de estas características.

Al Intasa le salía –casi– todo, pero también en esos momentos la Textil tiraba de su arma, para nada secreta, un inspiradísimo Luis Martín. Así le dieron la vuelta al set, con Roldán y Ruda como escuderos de este capitán, para volver a ponerse por delante con el 25-18 (2-1), devolviéndosela a los de Pablo Parga.

Cuarto combate, sin descanso, sin lamentos y sin permitirse caer en el abismo. Uno al que sí que pareció caer momentáneamente el grupo cántabro con un tirón del Intasa encabezado por Lucas, Roi y Moreno y con el 4-8 en el marcador. El Intasa, al igual que había hecho en la otra manga, supo defender esta renta apoyado en los obuses de Gomes y en los bloqueos. De nuevo, y no era en absoluto sorprendente, olía a muerte súbita. Esa que en este trofeo había caído una vez cara para los de Parga –ante el Pinto– y otra vez cruz –con el Arona–. Y así fue. El 18-25 abrió el telón a un “tie break” al que Intasa y Textil Santanderina, esos dos equipos de las localidades más modestas del voleibol nacional, llegaron casi con la misma energía que al primer set de esta Copa.

No tardó el grupo cántabro en ir dibujando la que sería la segunda cruz en el camino del Intasa, esa que en esta ocasión resultó más dolorosa, colocándose con un 5-3 que Joel Moreno se encargó de enmendar (5-5). Pero ahí salió de nuevo Luis Martín para ponerse la capa y rescatar a los suyos. El grupo cántabro jugaba a cantar en solitario, mientras que el de San Sadurniño era una polifonía.

Un coro que igualó a nueve y posteriormente, cuando ya parecía que la Textil tenía el trofeo, a catorce con las apariciones de Wünschmann, Moreno y, como no, Gomes. Pero a los de Cabezón de la Sal sólo les hacía falta un nombre y dos brazos, los de Luis Martín que, tras un inoportuno saque fuera del Intasa, protagonizó, con todo merecimiento, el último y definitivo punto de esta final de cruz para los Pablo Gómez Parga. Una final dura, de esas que Luis Meza había señalado que le gustaría jugar, y que, en esta ocasión, no terminó levantando la Copa. La tercera del Intasa San Sadurniño tendrá que esperar.