El Intasa San Sadurniño se mete en semifinales de la Copa Príncipe

El Intasa pasa como primero del grupo A Daniel Alexandre

El Intasa San Sadurniño muere en la orilla contra el Arona Spring In Motion después de remontar dos sets (3-2). Aun así, el conjunto de Ferrolterra logró meterse en las semifinales de la Copa Príncipe, que se disputarán esta tarde, a las 20.00 horas, contra el Barça.

Después de los resultados que se dieron en la primera jornada, el cuadro entrenado por Pablo Gómez Parga tenía que ganar para estar en la siguiente ronda o perder 3-2 y sumar más puntos que Grupo Egido Pinto. Esa situación, quizá pesó un poco al inicio, ya que cometió muchos errores, especialmente desde el saque. El único que parecía estar acertado era un Marcos Blanco. Con todo, el conjunto canario apenas cometía errores y gracias a ello logró una pequeña ventaja en el marcador (11-8). Los de Sansa, lejos de rendirse, redoblaron sus esfuerzos para buscar esa remontada. Pero no sirvió de nada porque Daniel Córdoba estaba intratable.

Eso obligó a Parga a pedir un tiempo muerto. Quería ajustar su estrategia y que los suyos vigilasen más sus fallos. Tras esta pausa, los suyos mejoraron, pero el Arona siguió imparable. Cada oportunidad que tenían para hacer daño, la aprovechaban. Daba igual cuánto se esforzase el Intasa, que la diferencia no bajó, lo que ocasionó que Parga parase otra vez el partido (19-14). En esta ocasión, sí que sirvió, ya que los suyos, gracias a Lucas Wunschmann, lograron reducir la diferencia hasta solo dos puntos (21-19). Sin embargo, volvió a aparecer Córdoba para conservar la ventaja de su equipo y anotarse la primera manga (25-21).

El segundo set comenzó de la misma manera, con el Arona mandando en los primeros compases gracias a Córdoba y a su tocayo Miranda. Mientras tanto, el Intasa seguía buscando su forma de juego para seguir en el encuentro. Parecía que lo había encontrado con varios puntos seguidos que igualaron la contienda (8-8), pero el Arona replicó. Con todo, algo había cambiado y eso era la confianza del Sansa. Ahora le salían las cosas con más facilidad. Y eso provocó sus primeras ventajas, pero nuevamente aparecieron dos errores seguidos que echaron por tierra ese trabajo (17-15). Logró empatar nuevamente el conjunto de Parga con grandes acciones del salvador Luis Meza, sin embargo, quedaron en nada porque el Arona volvió a apretar para llevarse también esta segunda manga por 25-21.

Al contrario de lo que pasó en los dos sets pasados, en el tercero el partido fue el Intasa quien dominó desde el inicio. Corrigió sus errores, ajustó más sus saque y sus remates y eso les otorgó muchos puntos. Además, en el bloqueo también estaban muy bien, mientras que el Arona se fue desinflando (11-16). Trató de volver, pero Manu Gomes no les dejó y certificó esa victoria parcial de los suyos (17-25).

Con todo, aún quedaba mucho en juego y había que seguir porque este resultado no le valía a los de Parga para pasar. Necesitaba ganar la siguiente para seguir teniendo opciones. Por ello, salieron a por todo en el cuarto set del encuentro. Desde el inicio consiguieron una renta de cinco puntos gracias a la aportación de Gomes, Roi Losada, Blanco y Wunschmann. Los canarios no encontraban esa chispa y garra que tuvieron en las dos primeras mangas. No les salía nada y eso, ante el Intasa, se paga muy caro, ya que no perdonó y forzó el ‘tie break’ (17-25).

En él, el Arona recuperó su mejor versión ante un Sansa algo cansado y que tardó en entrar, lo que ocasionó una renta de cuatro puntos de manera muy rápida (5-1). Parga, que no quería que se le escapase el partido, lo paró. Y no pudo ser más útil porque logró situarse a solo un tanto, pero apareció Melo para echar por tierra todo ese trabajo y contribuir a la victoria de su equipo (15-11).