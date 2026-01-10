El Intasa San Sadurniño, a la final de la Copa Príncipe en Albornoz

Lucas Wünschmann y su zurda brillaron ante el grupo catalán RFEVB

Hubo que esperar casi a las once de la noche para volver a decir que el Intasa San Sadurniño estará en la final de la Copa Príncipe. El conjunto de Parga convirtió al Barça en calabaza, subiéndose ellos en esa carroza de la que mañana se bajarán para hacerse con su tercer trofeo estatal.

Una final para la que comenzó a tejer ganando el viernes al Pinto y que siguió entrelanzado ayer por la mañana con su ajustada derrota ante el Arona, permitiéndole estar en una semifinal que se presentaba igual de complicada que estos duelos previos. Y es que en la localidad madrileña sólo están los mejores de la categoría de plata nacional.

Y, ahora, sólo puede quedar uno. Un ganador único que saldrá en la mañana del domingo del partido entre los dos mejores del grupo A, ese que como bien apuntaron tanto el técnico Parga como su pupilo el “ángel” de Pardo Baixo Luis Meza, es uno de los más duros. Una dureza por la que, quizá, Intasa y Textil Santanderina serán los que luchen en la pista madrileña, con los cántabros defendiendo título y los de San Sadurniño sabiendo que no hay dos sin tres.

Un duelo entre iguales para el que los azulones comenzaron su nueva prenda con la grandiosa izquierda de Lucas Wünschmann Porta, en una primera manga de una segunda semifinal en la que, sin embargo, ni el poderoso trallazo del de Neda, las fintas de Roi Losada o los excelentes saques de Albornoz impidieron que fuesen los catalanes los que comenzasen ganando en Madrid, mezcla de aciertos propios y, pocos, errores del Intasa (18-25).

El grupo de Parga estaba tranquilo y el esfuerzo de la mañana se notaba muy poco, conscientes de la importancia del duelo. Y si de algo sabe el grupo de San Sadurniño es de remar a contracorriente. Lo hizo también en la segunda manga, con un Barça que llegó a manejar rentas de cinco puntos (8-13). El “martillo” Wünschmann, el omnipresente Manuel Gomes y un Rafa Albornoz inconmesurable fueron dando las puntadas para alcanzar la igualada (15-15), justo después de que el Barça solicitase un tiempo muerto. El 17-16 puso por primera vez por delante a los de Parga en este set y el de Neda y Albornoz echaron más masa a la hormigonera del Intasa para colcar el 1-1 gracias al 25-21.

Intasa y Barça jugaron de nuevo al gato y al ratón en un tercer parcial en el que con el 7-7 merced a una nueva finta de Losada marca de la casa, atrapó, iniciándose entonces un punto mío, punto tuyo, para llegar al 24-24. No quería emprender el camino de regreso el Intasa, sin puente aéreo ni AVE que unan Madrid con San Sadurniño, a diferencia de sus rivales catalanes. La noche estaba pagada y el 26-24 tras el saque de Jaime Caamaño en el marcador para el 2-1.

A la cama

A un paso, a un set, estaban los de Parga de tener que madrugar para, ahora sí, disputar una nueva final y ante la perpectiva de que el despertador sonase antes, había que irse a dormir, a ser posible sin tener que jugar el “tie break”.

Sin embargo, el Barça tenía sus propios planes y, sin que ni ellos ni el Intasa cometiesen demasiados errores, se mantuvieron buena parte del inicio del set por delante. Joel Moreno, Manuel Gomes y las apariciones brillantes del héroe Meza fueron remachando el traje de los de San Sadurniño para jugar la final. Dos puntos consecutivos del coruñés Losada, al que no le temblaba el pulso, situaron a uno a los suyos (22-23). A pesar del buen saque de Lucas, el empate no llegó y la bola de partido era catalana.

Y aquí surgió de nuevo el zambombazo de Gomes que, queriendo irse a soñar con la Copa, protagonizó dos celebradísimos puntos y el 24-24. Sólo faltaba la corbata para la fiesta de mañana, y el Barça se la ayudó a poner con un último error. Sin embargo, el Intasa decidió que, en lugar de de gala, a la final irían con Albornoz, con la nueva incoporación local protagonizando el punto definitivo en el Príncipes de Asturias. Ese que desató la locura en el banquillo de Pablo Gómez Parga y Germán Horjales Bellón. Ese que le permitirá salir de la ducha mañana al Intasa para vestirse quizá de campeón de Copa.