Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño teje su primer triunfo para vestir la tercera Copa Príncipe

Los de Parga ganan en un brillante y sufrido encuentro a los anfitriones del Pinto (2-3)

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
09/01/2026 16:56
Roi Losada, celebrando un punto con sus compañeros
Roi Losada, celebrando un punto con sus compañeros
Jorge Meis
El Intasa San Sadurniño comenzó a tejer en Pinto el que podría ser el nuevo traje para su tercera Copa Príncipe. Eso sí, los de Pablo Gómez Parga necesitaron mucha más lana de la que les hubiese gustado. Hasta cinco “ovillos” en forma de cinco sets tuvieron que pelear punto a punto los azules para sumar su primer triunfo en el trofeo que, precisamente, comenzaron ante los anfitirones en la pista del Príncipes de Asturias. 

Lo hicieron en un partido que comenzó ya con retraso, al complicarse asimismo el entramado del duelo anterior ante Palma y el vigente campeón Textil Santanderina (3-2). Si bien, ya lo avisaba el Intasa, daba igual lugar, horario o fecha en el calendario, ellos iban a ganar. Y, de momento, suman uno, apretado eso sí, en su casillero del grupo A. Un triunfo en el “tie break” de un partido con aroma y textura de final por el trofeo estatal, en el que hubo de todo. Tarjetas amarillas, rojas, misteriosos balones que se quedaban a centímetros del suelo, brazos cargados cual proyectiles y, sobre todo, dos equipos que en ninguno de los 234 puntos disputados se dieron por hundidos.

Pinto e Intasa demostraron porqué estaban en esta Copa ya desde el primer set. En un inicio de relámpago que continuaría casi hasta el final, en el que prácticamente si parpadeabas, te perdías algo. En este comienzo, fueron los madrileños los que, arropados por su afición, llevaron mejor el ritmo infernal, acompañados por una serie de errores de saque que, afortunadamente, el Intasa no tuvo que lamentar después.

Los de Parga igualaron en la recta final (21-21) y en las idas y venidas posteriores, los anfitriones, a pesar del festival que estaban dando Manuel Gómes, el retornado Marcos Blanco o Lukas Wünschmann, golpearon primero (28-26). El Intasa recogió el guante, si bien el Pinto se lo quitó a base de garra, ritmo y buen juego –al igual que harían los de San Sadurniño posteriormente–. Una segunda manga con aplausos de Marcos Piñón al colocar el 14-16 en el marcador, con roja a su homólogo madrileño –Sanmartín– y con el empate final (22-25).

En un duelo más tranquilo, el Intasa vestía mejor su camino hacia el triunfo. Y parecía tenerlo casi planchado en la tercera manga, en una pista de Madrid, en donde si bien no hay playa, el “tsunami” azul gallego golpeó... hasta el 13-18. Aquí el Pinto hizo diques y fue frenando hasta conseguir lo que parecía más complicado, con Gil como capitán de la flota en la remontada. Con el 27-25 y el 2-1 en el marcador, el Intasa hizo lo que mejor sabe hacer. 

Los de Parga pasaron airosos la tormenta, protagonizando una cuarta parte con menos errores y el mismo protagonismo de unos artilleros Blanco, Wünschmann, Gómes o Losada. Ahí la diferencia. Si bien, el set comenzaba a parecerse peligrosamente al anterior y aunque el Pinto no llegó a igualar, el Intasa no quiso sustos y Moreno sentenció (22-25)

En la muerte súbita, el conjunto azulón se agarró a su condición de equipo de fondo. Siguió la estela del parcial anterior y los madrileños comenzaron a verlos cada vez más a lo lejos. El juego en equipo y efectivo del Intasa llegó al punto de partido (7-14), pero, una vez más, los anfitriones usaron sus últimas armas. El Intasa tuvo que esperar hasta el 9-15 para sumar un primer triunfo que sabe a mucho más. Ahora, que pase el Arona. 

