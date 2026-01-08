Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño, entre Pinto y su tercera Copa Príncipe

Los de San San Sadurniño inician el trofeo ante el anfitrión madrileño y el sábado contra el Arona canario

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
08/01/2026 22:32
Los jugadores, ayer durante el entrenamiento en el pista madrileña
Los jugadores, el jueves durante el entrenamiento en el pista madrileña
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Grupo A, grupo B, jugar los dos duelos de la fase inicial el mismo día o hacerlo en días diferentes... son circunstancias que al Intasa San Sadurniño le dan igual para conseguir su objetivo: traerse la tercera –“sino, no venimos”, bromeaba el técnico Pablo Parga–. Lo único que no le da igual al conjunto del ourensano es que “si al final queremos estar arriba, tenemos que ganar a todos”. 

Y el primero en esta escaleta es el viernes, precisamente, el anfitrión Pinto –12.00 horas, Príncipe de Asturias–, ese rival que los de San Sadurniño tienen un poco menos “fichado” que al resto de sus oponentes. “Pinto ha estado siempre en el otro grupo”, relata el entrenador poco antes de, precisamente, realizar su entrenamiento en la pista madrileña.

El hecho de jugar en casa será una de las incógnitas a despejar en este choque ­inaugural, como bien señala el propio Parga. “Habrá que ver cómo se lo toman ellos, si juegan fuerte, con intensidad... Si saben gestionar la presión como organizadores. Juegan en casa y no pueden perder. Es un partido con sus pros y sus contras”, añade. En lo que no hay ninguna duda es que el Intasa saldrá al cien por cien en sus duelos y especialmente “en este primero. Es un rival fuerte y como la líes en este primero choque ya te condicionas mucho para el segundo. Todo está muy igualado y puede pasar cualquier cosa”, cuenta el entrenador.

Un primer partido “a cara de perro” al que seguirá mañana sábado, también a las 12.00 horas, otro no más afable, ante un Arona más conocido por la formación de San Sadurniño. Dos partidos “a muerte” y un torneo para el que los locales han trabajado muy duro también en Navidad, dirimiendo dos amistosos ante el Emevé de Lugo para “mantener ese ritmo de competición”, como señala Parga, y que les ha permitido llevar a cabo pruebas para esta esperada Copa Príncipe.

Meza vive su cuarta temporada en las filas locales

De ángel en Pardo Baixo a pelear por el trofeo en Madrid

Más información

El entrenador, con la filosofía del paso a paso, se muestra también cauto en este torneo del KO en el que “como te despistes, cualquiera te puede sacar”, comenta. A su sitio que tanto le ha costado ganar al Intasa y que quiere mantener hasta el final. Y lo hará, además, de nuevo con la presencia de uno de sus veteranos canteranos, un Marcos Blanco más que dispuesto a echar dos manos y que ya lo hizo en el último choque ante el Universidad de Valladolid. Una plantilla con la que también viajaron los asimismo jugadores del club Iván Dopico y Duarte Lourido, en un primer conjunto que estará arropado por una pequeña representación de San Sadurniño en las gradas madrileñas. No muy numerosos, pero sin duda ruidosos como su equipo.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

so elas en rondallas cine_16491365.jpg

Só Elas fue a ver las “Rondallas” de su padrino Javier Gutiérrez en los cines de Odeón
Redacción
Cafe solidario santo entierro casino

Decepción en el Santo Entierro con el Casino Ferrolano al imponerles un canon de 300 euros en un acto benéfico
Redacción
paje baltasar

Buscan a la niña que escribió la carta más especial de la cabalgata de Ferrol: la paje de Baltasar quiere encontrarla
Marta Corral
Jura de bandera en la Escaño el pasado junio

Comienza el primer ciclo de selección de personal de tropa y marinería
Redacción