El Intasa San Sadurniño, entre Pinto y su tercera Copa Príncipe

Grupo A, grupo B, jugar los dos duelos de la fase inicial el mismo día o hacerlo en días diferentes... son circunstancias que al Intasa San Sadurniño le dan igual para conseguir su objetivo: traerse la tercera –“sino, no venimos”, bromeaba el técnico Pablo Parga–. Lo único que no le da igual al conjunto del ourensano es que “si al final queremos estar arriba, tenemos que ganar a todos”.

Y el primero en esta escaleta es el viernes, precisamente, el anfitrión Pinto –12.00 horas, Príncipe de Asturias–, ese rival que los de San Sadurniño tienen un poco menos “fichado” que al resto de sus oponentes. “Pinto ha estado siempre en el otro grupo”, relata el entrenador poco antes de, precisamente, realizar su entrenamiento en la pista madrileña.

El hecho de jugar en casa será una de las incógnitas a despejar en este choque ­inaugural, como bien señala el propio Parga. “Habrá que ver cómo se lo toman ellos, si juegan fuerte, con intensidad... Si saben gestionar la presión como organizadores. Juegan en casa y no pueden perder. Es un partido con sus pros y sus contras”, añade. En lo que no hay ninguna duda es que el Intasa saldrá al cien por cien en sus duelos y especialmente “en este primero. Es un rival fuerte y como la líes en este primero choque ya te condicionas mucho para el segundo. Todo está muy igualado y puede pasar cualquier cosa”, cuenta el entrenador.

Un primer partido “a cara de perro” al que seguirá mañana sábado, también a las 12.00 horas, otro no más afable, ante un Arona más conocido por la formación de San Sadurniño. Dos partidos “a muerte” y un torneo para el que los locales han trabajado muy duro también en Navidad, dirimiendo dos amistosos ante el Emevé de Lugo para “mantener ese ritmo de competición”, como señala Parga, y que les ha permitido llevar a cabo pruebas para esta esperada Copa Príncipe.

El entrenador, con la filosofía del paso a paso, se muestra también cauto en este torneo del KO en el que “como te despistes, cualquiera te puede sacar”, comenta. A su sitio que tanto le ha costado ganar al Intasa y que quiere mantener hasta el final. Y lo hará, además, de nuevo con la presencia de uno de sus veteranos canteranos, un Marcos Blanco más que dispuesto a echar dos manos y que ya lo hizo en el último choque ante el Universidad de Valladolid. Una plantilla con la que también viajaron los asimismo jugadores del club Iván Dopico y Duarte Lourido, en un primer conjunto que estará arropado por una pequeña representación de San Sadurniño en las gradas madrileñas. No muy numerosos, pero sin duda ruidosos como su equipo.