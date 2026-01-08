De ángel en Pardo Baixo a pelear por el trofeo en Madrid

Meza vive su cuarta temporada en las filas locales Jorge Meis

Si la semana de preparación para la Copa Príncipe fue ya especialmente intensa para el Intasa San Sadurniño, todavía lo fue más para su central Luis Meza. El jugador, que afronta su cuarta campaña en el Aldebarán –”ya soy de la casa”, relata– fue uno de los dos “ángeles” que el pasado Día de Reyes en lugar de alas se calzaron sus tenis para socorrer a las afectadas en el incendio sucedido en la calle Pardo Baixo.

Ese día, Luis apagó la televisión para irse a duchar antes de ir a su entrenamiento en el Municipal. Lo hizo a diferencia de otros días mucho más pronto de lo normal. “No sé por qué”, cuenta, “y empecé a oír gritos. Pensé que le estaban robando a alguien. Estaba en pijama, me puse los tenis y bajé. Para mí es impensable escuchar a alguien que está pidiendo ayuda y no ir a ver qué está pasando, ir a echar una mano”. Fue ahí cuando, después de unos instantes, fue consciente de la situación.

“Llegamos arriba y todo era humo negro, me estaba ahogando. Fue una locura”, relata el jugador sobre el rescate protagonizado a poco más de 50 metros de su casa. Una situación que este voleibolista, afortunadamente, no había vivido nunca y que “si me tocara volverlo a hacer tampoco me lo pensaría”, señala.

El Intasa San Sadurniño, entre Pinto y su tercera Copa Príncipe Más información

Los compromisos de Meza han hecho que todavía no haya vuelto a coincidir con ninguna de las personas afectadas, sin duda, muy agradecidas por la intervención del jugador del Intasa. “Después me fui a entrenar. Llegué cansado. Me dolían un montón los brazos, las piernas y me costaba un poquito respirar...”, relata el del Intasa que, quizá, todavía en shock, no compartió lo sucedido con sus compañeros, cambió el traje de héroe de Pardo Baixo por el de deportista y se dedicó a su trabajo, el voleibol.

Cuidado

Una semana que Luis puede terminar pasando de ángel en Ferrol a campeón de Copa Príncipe en Pinto. Y su equipo tiene todas las opciones. “Veo al grupo bien. Los chicos están muy motivados, con mucha energía”, cuenta Meza, “creo que los equipos tienen que tener mucho cuidado con nosotros, porque los chavales están muy motivados. De todas las temporadas que he estado aquí y de todas las copas, esta es la que veo a mi equipo más capaz para poder ganar”.

Un empuje que él comparte, y más teniendo en cuenta que una lesión de rodilla lo llevó a estar muchas semanas viendo a los suyos desde el banquillo y de la que todavía se está recuperando, pero al máximo para ganar. “Creo que estamos en el grupo más difícil, pero nos da igual. Siento que el equipo está con muy buena energía”, señala, sin añadir un nombre para una posible final en la que lo que sí que le gustaría es jugar con “un rival duro, difícil. Porque eso es lo bonito de las finales, que uno diga, nos está costando ganar”. Y para eso, habrá que esperar al domingo.