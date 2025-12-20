Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño gana por la vía rápida

El conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga acaba 2025 como líder del grupo 1 de la Superliga Masculina 2

Redacción
20/12/2025 21:35
Imagen de archivo de un partido del Intasa
Imagen de archivo de un partido del Intasa
Daniel Alexandre
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Intasa San Sadurniño se despide de 2025 de la mejor manera posible. Los locales ganaron por la vía rápida su duelo contra el Universidad de Valladolid y conservará su primera posición. Desde el inicio del encuentro, el conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga quería marcar el ritmo. Salió muy intenso en todas las acciones, daba igual que fuese en las recepciones, en los bloqueos o en los remates. Dominó todos y cada uno de esos aspectos. Fruto de ello, el conjunto visitante se vio claramente superado y perdió el primer set por un contundente 25-14. 

Después de ese duro castigo, los pucelanos despertaron. Intentaron llevar ellos la iniciativa, pero el Intasa estaba muy cómodo a pesar de que el marcador era mucho más apretado. Los de Parga mantuvieron la calma y fueron sumando puntos poco a poco, a pesar de un aumento de intensidad de su rival, que llegó a mandar durante varios momentos. Sin embargo, en el clave, los nervios se hicieron presa de ellos y eso les abocó a perder también la segunda manga (25-20). Esa decepción y el esfuerzo físico realizado, acabó pesando mucho a los visitantes, que en el tercer set no pudieron mantener el ritmo de un Intasa San Sadurniño que no dejó de apretar para sumar una nueva victoria, que le permite cerrar el año como primeros. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

A Gandara manifestación Eroski

El personal de Eroski sale a la calle en Narón para pedir las condiciones del convenio provincial
Redacción
Mercado de A Magdalena rp BNG

El BNG reclama la reparación integral de la FE-13, que une las carreteras de Catabois y Castilla
Redacción
Una de las zonas inundables de Serantes

La Xunta coloca 14 paneles en el riachuelo de Aneiros por zona inundable
Redacción
El encuentro navideño tuvo lugar en el establecimiento Illas Gabeiras

Rey Varela: “Mientras otros se esconden, nosotros damos la cara, escuchamos y cumplimos”
Redacción