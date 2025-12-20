El Intasa San Sadurniño gana por la vía rápida

Imagen de archivo de un partido del Intasa Daniel Alexandre

El Intasa San Sadurniño se despide de 2025 de la mejor manera posible. Los locales ganaron por la vía rápida su duelo contra el Universidad de Valladolid y conservará su primera posición. Desde el inicio del encuentro, el conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga quería marcar el ritmo. Salió muy intenso en todas las acciones, daba igual que fuese en las recepciones, en los bloqueos o en los remates. Dominó todos y cada uno de esos aspectos. Fruto de ello, el conjunto visitante se vio claramente superado y perdió el primer set por un contundente 25-14.

Después de ese duro castigo, los pucelanos despertaron. Intentaron llevar ellos la iniciativa, pero el Intasa estaba muy cómodo a pesar de que el marcador era mucho más apretado. Los de Parga mantuvieron la calma y fueron sumando puntos poco a poco, a pesar de un aumento de intensidad de su rival, que llegó a mandar durante varios momentos. Sin embargo, en el clave, los nervios se hicieron presa de ellos y eso les abocó a perder también la segunda manga (25-20). Esa decepción y el esfuerzo físico realizado, acabó pesando mucho a los visitantes, que en el tercer set no pudieron mantener el ritmo de un Intasa San Sadurniño que no dejó de apretar para sumar una nueva victoria, que le permite cerrar el año como primeros.