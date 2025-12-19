Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Intasa San Sadurniño

Resuelta la “X” de la Copa para el Intasa San Sadurniño mucho antes de cerrar 2025

Los de Parga, que abren la segunda vuelta ante el Valladolid, acceden al trofeo como primeros al no jugarse el aplazado entre Suac y Textil

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
19/12/2025 20:27
Los de Parga se centran en terminar bien el año
Los de Parga se centran en terminar bien el año
D. Alexandre
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Intasa San Sadurniño abre el sábado en casa ante el Universidad de Valladolid una segunda vuelta –19.30 horas, Municipal– a la que la Superliga 2 llega con temas pendientes y que, todo indica, lo seguirán siendo. Al menos hasta principios del próximo mes de febrero. 

Será, finalmente, el día 1 de ese mes cuando se dirima el encuentro aplazado de esta primera parte de la competición entre el Suac canario y el Textil Santanderina. Ese duelo por cuyo resultado estaban esperando los ya clasificados para la Copa Príncipe y que, finalmente, no se tendrá en cuenta para la composición de los mismos. Unos cuadros, cabe recordar, a los que acceden los dos mejores de cada grupo liguero y cuyas posiciones –entre otros factores– son la guía para repartir a los equipos en la fase inicial del trofeo.

Imagen del choque entre Intasa y Santanderina en el Municipal

“Emilia” coloca la interrogante para el Intasa San Sadurniño sobre sus rivales en la Copa Príncipe

Más información

No lo será sorprendentemente en la edición de 2026, ya que este partido no se disputará, con el beneplácito de la Federación Española, en tiempo y forma estipulado. Es decir antes de que termine este 2025. Con esta decisión, el Intasa accede al grupo A de la Copa Príncipe al ocupar en estos momentos la primera posición liguera –con un duelo más que la Textil–, con Arona y el anfitrión Pinto como rivales. Mientras, los cántabros estarán en el B, con Palma y Barça, entrando como segundos.

Pucela

Y con esta incógnita resuelta, para bien o menos bien, ya se verá en Madrid, el Intasa se encuentra muy enfocado en “cerrar un buen año en casa. Intentar ganar los tres puntos de la manera que sea y ya a empezar a desconectar un poco. Luego después de vacaciones –pararán el 24 y volverán el 2 de enero– ya pensar en la Copa”, señala Parga. 

Una clasificación de su equipo que el técnico quiere subrayar en todos los colores posibles, señalando que “es muy complicado, la gente no se da cuenta de lo difícil que es” en una liga, como se está viendo, tremendamente igualada.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Un instante de la firma

El Concello de Fene y Navantia llegan a un acuerdo para crear una área recreativa
Redacción
El equipo ferrolano cierra el año ante el conjunto ourensano

Buena imagen y mejor resultado, metas del Valdetires en su despedida
Redacción
La “Blas de Lezo” y el remolcador Y-127 quedaron a la vista tras la caída del segmento de muralla

Ferrol pone fin a décadas de espera dando la espalda al mar
J Guzmán
El portavoz del PSOE de Ferrol, Ángel Mato

El PSOE de Ferrol reclama mantenimiento en los servicios municipales
Redacción