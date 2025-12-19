Resuelta la “X” de la Copa para el Intasa San Sadurniño mucho antes de cerrar 2025

Los de Parga se centran en terminar bien el año D. Alexandre

El Intasa San Sadurniño abre el sábado en casa ante el Universidad de Valladolid una segunda vuelta –19.30 horas, Municipal– a la que la Superliga 2 llega con temas pendientes y que, todo indica, lo seguirán siendo. Al menos hasta principios del próximo mes de febrero.

Será, finalmente, el día 1 de ese mes cuando se dirima el encuentro aplazado de esta primera parte de la competición entre el Suac canario y el Textil Santanderina. Ese duelo por cuyo resultado estaban esperando los ya clasificados para la Copa Príncipe y que, finalmente, no se tendrá en cuenta para la composición de los mismos. Unos cuadros, cabe recordar, a los que acceden los dos mejores de cada grupo liguero y cuyas posiciones –entre otros factores– son la guía para repartir a los equipos en la fase inicial del trofeo.

“Emilia” coloca la interrogante para el Intasa San Sadurniño sobre sus rivales en la Copa Príncipe Más información

No lo será sorprendentemente en la edición de 2026, ya que este partido no se disputará, con el beneplácito de la Federación Española, en tiempo y forma estipulado. Es decir antes de que termine este 2025. Con esta decisión, el Intasa accede al grupo A de la Copa Príncipe al ocupar en estos momentos la primera posición liguera –con un duelo más que la Textil–, con Arona y el anfitrión Pinto como rivales. Mientras, los cántabros estarán en el B, con Palma y Barça, entrando como segundos.

Pucela

Y con esta incógnita resuelta, para bien o menos bien, ya se verá en Madrid, el Intasa se encuentra muy enfocado en “cerrar un buen año en casa. Intentar ganar los tres puntos de la manera que sea y ya a empezar a desconectar un poco. Luego después de vacaciones –pararán el 24 y volverán el 2 de enero– ya pensar en la Copa”, señala Parga.

Una clasificación de su equipo que el técnico quiere subrayar en todos los colores posibles, señalando que “es muy complicado, la gente no se da cuenta de lo difícil que es” en una liga, como se está viendo, tremendamente igualada.