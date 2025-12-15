Mi cuenta

Intasa San Sadurniño

“Emilia” coloca la interrogante para el Intasa San Sadurniño sobre sus rivales en la Copa Príncipe

El aplazamiento del partido entre Suac y Textil Santanderina hace que gallegos y cántabros no sepan en qué grupo formarán

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
15/12/2025 22:52
Imagen del choque entre Intasa y Santanderina en el Municipal
Imagen del choque entre Intasa y Santanderina en el Municipal
Daniel Alexandre
El Intasa se fue a dormir el sábado conociendo su clasificación, un año más, para la Copa Príncipe, a la espera de saber en el sorteo del lunes cuáles serían sus rivales en primera instancia en uno de los grupos del trofeo que se disputará en Pinto entre el 9 y el 11 de enero. Si bien, el aplazamiento el domingo del duelo entre el Suac Canarias y la Textil Santanderina por motivos meteorológicos, con la borrasca "Emilia" como protagonista, ha provocado la extraña situación que, hasta que no se dispute este choque, tanto la formación cántabra como la de San Sadurniño puedan estar tanto en el cuadro A como en el B

Y es que a falta de este choque, los de Parga si bien figuran primeros con 23 puntos, lo hacen con un choque más que la Textil, con 21 puntos, por lo que estas posiciones podrían cambiar y así su presencia en uno u otro cuadro del citado trofeo. En caso de que los de San Sadurniño sigan primeros sus rivales serían el anfitrión y líder del grupo C Pinto y el Arona canario –segundo del grupo B–, mientras si bajan a la posición de plata por el otro lado sus adversarios serían el Barça y el Palma. Habrá que esperar a saber el resultado de este partido para que el Intasa sepa su camino hacia un nuevo trofeo.

