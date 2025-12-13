El Intasa San Sadurniño coge el camino largo para ir a Madrid y jugar la Copa Príncipe

El conjunto de Parga sufrió para imponerse en Dumbría Daniel Alexandre

Las cuentas eran claras para el Intasa en O Conco, ganar o, al menos, sumar dos sets para conseguir su billete para la Copa Príncipe que el próximo enero se disputará en Madrid. Los de Parga no tomaron el camino fácil ante el Dumbría, al contrario, se complicaron bastante su clasificación para su trofeo fetiche, en un igualado partido en el que a los visitantes prácticamente todo lo que les podía salir regular, les salió.

Se vio desde la primera manga que no iba ser un choque fácil ante un grupo anfitrión que, sin nada en juego en lo que a este torneo se refiere, tiró de orgullo y del ánimo de su grada para de manera más o menos sencilla, a pesar de los intentos muy intermitentes del Intasa, ponerse por delante (25-22) con un último punto con error en la recepción del cuadro de San Sandurniño que ejemplificaba lo que estaba siendo e iba a ser el partido.

En la segunda manga, no fue hasta el 20-20 cuando los de Parga consiguieron dejar claro quién buscaba algo más que los puntos en el partido, cerrando el set con un balón que daba en la red despistando al Dumbría (20-25). Parecía que el Intasa lo tenía claro para llegar a Madrid en avión y no en bus, pero nada más lejos de la realidad. Un tercer parcial de dominio local arropados por el tambalear visitante (25-22) y una cuarta manga en la que, en caso de ganar, ya daría el pase a la Copa.

El conjunto de Parga le vio las orejas al lobo y apretó con las fuerzas y la claridad que le quedaba para hacer lo que había ido a hacer, colocar el 2-2 con un trabajado 20-25 y, de cara a la clasificación liguera, anotarse también el “tie break” en un encuentro con una innecesaria emoción para estar en Madrid.