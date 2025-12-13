Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño coge el camino largo para ir a Madrid y jugar la Copa Príncipe

Los de Parga consiguen su billete para el trofeo nacional en un agónico partido ante el Dumbría (2-3)

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
13/12/2025 21:36
El conjunto de Parga sufrió para imponerse en Dumbría
El conjunto de Parga sufrió para imponerse en Dumbría
Daniel Alexandre
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Las cuentas eran claras para el Intasa en O Conco, ganar o, al menos, sumar dos sets para conseguir su billete para la Copa Príncipe que el próximo enero se disputará en Madrid. Los de Parga no tomaron el camino fácil ante el Dumbría, al contrario, se complicaron bastante su clasificación para su trofeo fetiche, en un igualado partido en el que a los visitantes prácticamente todo lo que les podía salir regular, les salió. 

Se vio desde la primera manga que no iba ser un choque fácil ante un grupo anfitrión que, sin nada en juego en lo que a este torneo se refiere, tiró de orgullo y del ánimo de su grada para de manera más o menos sencilla, a pesar de los intentos muy intermitentes del Intasa, ponerse por delante (25-22) con un último punto con error en la recepción del cuadro de San Sandurniño que ejemplificaba lo que estaba siendo e iba a ser el partido.

En la segunda manga, no fue hasta el 20-20 cuando los de Parga consiguieron dejar claro quién buscaba algo más que los puntos en el partido, cerrando el set con un balón que daba en la red despistando al Dumbría (20-25). Parecía que el Intasa lo tenía claro para llegar a Madrid en avión y no en bus, pero nada más lejos de la realidad. Un tercer parcial de dominio local arropados por el tambalear visitante (25-22) y una cuarta manga en la que, en caso de ganar, ya daría el pase a la Copa.

El conjunto de Parga le vio las orejas al lobo y apretó con las fuerzas y la claridad que le quedaba para hacer lo que había ido a hacer, colocar el 2-2 con un trabajado 20-25 y, de cara a la clasificación liguera, anotarse también el “tie break” en un encuentro con una innecesaria emoción para estar en Madrid. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Detalle del Belén de Fernando Pérez expuesto en la concatedral de San Julián

La concatedral de San Julian ya exhibe su primer Nacimiento
Montse Fernández
obras pontedeume

Pontedeume inicia los trabajos de pavimentación de la bajada a la iglesia y a la playa de Centroña
Redacción
Los trabajos se acometerán en varias calles de la villa

Obras en cuatro calles de Cedeira, que mejorarán la accesibilidad y el saneamiento
Redacción
El local de la AVV de A Cabana requerirá una intervención más profunda

El Concello acometerá en 2026 el arreglo de cinco locales de asociaciones vecinales de Ferrol
J Guzmán