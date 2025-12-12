El Intasa San Sadurniño busca la victoria y la primera posición en el último derbi del año

El Intasa ganó su último duelo en casa Daniel Alexandre

El Intasa San Sadurniño tiene dos objetivos para el partido que disputará este sábado, a las 18.30 horas, contra el CV Dumbría. El conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga quiere conseguir la victoria en el último derbi gallego que jugará este año y así, de paso, continuar en la lucha por una primera posición que ostenta la Textil Santanderina.

Además, con el triunfo, estaría un paso más cerca de poder competir en una nueva Copa Príncipe, que, en principio, no va a organizar como ocurrió la temporada pasada. El “Sansa”, que viene de ganar 3-1 al Arenal Emevé, sabe que tiene que desplegar todo su potencial para llevarse la mayor cantidad de puntos ante un rival que ahora mismo ocupa la octava posición en la clasificación y que quiere alejarse de la zona peligrosa, que la tiene a tan sólo tres unidades, después de la derrota que sufrieron la semana pasada ante el Universidad de Valladolid, precisamente el último rival de este año de los de Parga. A pesar de ello, el técnico no se fía de los locales, que saldrán a por todas para demostrar que ese tropiezo fue mala suerte y que pueden luchar de tú a tú contra todos los equipos de la categoría.