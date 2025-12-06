Mi cuenta

Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño tiene pie y un cuarto en la Copa Príncipe tras ganar al Emevé Lugo

Los de Parga tienen que ganar al menos dos mangas en su próxima visita a Dumbría

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
06/12/2025 23:08
Aba fue uno de los destacados en las filas azulonas
Aba fue uno de los destacados en las filas azulonas
Daniel Alexandre
El Intasa solucionó el duelo ante el Arenal Emevé con la misma eficacia que los problemas surgidos en el pabellón por la meteorología, con armas y rapidez. Los de Pablo Parga se anotaron el derbi gallego ante los de Lugo –con el exjugador y técnico Manuel Blanco como segundo en el banquillo– por 3-1, lo que deja a los de San Sadurniño con pie y un cuarto en la Copa Príncipe. 

Los locales tienen que conseguir un resultado de 0-3 o 3-2 en su visita al Dumbría la próxima semana para que el Boiro no les robe la segunda posición que ocupan –empatados con el líder Textil–. Dependen de ellos mismos tras un choque muy igualado, especialmente en sus dos primeras mangas, con Aba y Gomes destacando en ataque (25-23 y 21-25). 

Tras este bajón local en el segundo set, el Intasa no quiso más sustos y si bien la tercera manga comenzó también apretada, pronto se aflojó (25-19), sellando en una cuarta de trámite.

Ficha técnica

Intasa San Sadurniño: Jaime Caamaño, Manolito Aba, Roi Losada, Manuel Gomes, Rafa Albornoz, Yoel Moreno –equipo inicial–, Razvan, Lucas Wünschmann, Gabriel Zabala y Pakito (líbero). 

Arenal Emevé: Brais del Coto, Fofana, Milos Mitoulis, Marcos Semiao, Pablo Villar, Tomás Zazo –equipo inicial–, Alejandro Torres, Barrionuevo, Xacobe Fra y Vázquez (líbero).

Parciales: 25-23, 21-25, 25-19 y 25-13.

Árbitro: Francisco Barallo Busto.

