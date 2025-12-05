Mi cuenta

Intasa San Sadurniño

Suspense en la disputa del duelo entre Intasa y Emevé

El Municipal de San Sadurniño “duerme” con bomba de calor y deshumidificadores para acoger un partido clave para la Copa Príncipe

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
05/12/2025 21:41
Los de Parga tuvieron un pequeño bajón en la tercera manga
Luis Meza, en primer término, podría regresar con el equipo la próxima semana
Daniel Alexandre
A las ya dos últimas y emocionantes jornadas de Superliga 2 para conocer qué equipos estarán en la pelea por la Copa Príncipe, se ha unido un inesperado invitado de última hora,y que puede traer consigo el aplazamiento de uno de esos partidos clave este fin de seman, la meteorología. 

La disputa del encuentro entre el Intasa San Sadurniño y el Emevé de Lugo, previsto para las 19.30 horas de la tarde de este sábado en el Municipal, está en vilo por la fuerte condensación en el pabellón local. La entidad ya tuvo que suspender sus entrenamientos debido a esta peligrosa circunstancia y en la tarde de hoy se encontraba buscando soluciones para disputar este importante choque.

Con el uso de deshumidificadores y la necesaria bomba de calor, desde el club de San Sadurniño cruzan los dedos y se muestran optimistas de entrar en pista –presencia que no sabrá hasta mañana por la mañana– para resolver, o dar el primer paso, su presencia en el trofeo estatal que se dirimirá a principios de año en Pinto, Madrid.

El único aspecto positivo en esta situación es la proximidad geográfica de su rival en esta jornada. Un Emevé con el que, en caso de no poder disputarse esta tarde el partido, tendrían que ponerse de acuerdo en una nueva fecha antes de que acabe el año.

Dos finales

Los de Lugo, si bien sin opciones de estar en esta competición, llegan en un buen momento, con el equipo al completo y cediendo por apretado marcador de 2-3 ante el Dumbría. “Vienen jugando bastante bien”, señala el técnico Pablo Parga con la incertidumbre como jugador inesperado, “nos quedan dos finales –Emevé y el propio Dumbría– para entrar en la Copa y poder estar tranquilos en la clasificación”.

Y es que lo apretado de la tabla, con Textil Santanderina y el propio Intasa empatados a 18 puntos en lo más alto y unos Boiro y Vigo, que precisamente se medirán mañana, a sólo uno de distancia, hacen que “pueda pasar cualquier cosa. La liga está bastante más igualada de lo que la gente piensa”, añade, conocedor de que el billete para un trofeo que el Aldebarán ya ha ganado en dos ocasiones está muy caro y, ahora, además, con mucho más suspense.

Todo lo recaudado, para Océano de Julieta

En caso de disputarse el choque, este derbi gallego será todavía mucho más especial, siendo un partido solidario a favor de O Océano de Julieta. Así, desde el club señalan que todo lo recaudado en caja y por entradas será donado para la investigación del Síndrome de Rett, enfermedad rara que sufre esta niña ferrolana. La entidad hace un llamamiento a la afición para que acudan a esta importante cita.

Intasa Julieta
