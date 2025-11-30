Mi cuenta

Diario de Ferrol

Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño encaja su segunda derrota de la temporada

El conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga cedió ante un SUAC Canarias que estuvo mucho más enchufado

Redacción
30/11/2025 20:04
Daniel Alexandre
Las Islas Canarias no le han sentado bien al Intasa San Sadurniño. El conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga encajó su segunda derrota de la temporada tras caer ante el SUAC Canarias (3-0). Desde el inicio del encuentro, las cosas no parecieron salirles a los locales. Fallaron muchos bloqueos y recepciones algo que aprovechó su rival para anotar la primera manga (25-20). 

En la segunda, la situación no mejoró y los fallos se multiplicaron a pesar de los esfuerzos de los jugadores, por lo que también perdieron el set (25-18). Ante esta situación, el Intasa sacó su carácter ganador, pero el Canarias estaba muy crecido y supo aguantar para hacerse con la victoria (27-25). 

