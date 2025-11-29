Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño defiende su liderato en las Islas

El conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga se mide con el Canarias, que ocupa la séptima plaza

Redacción
29/11/2025 17:48
El Intasa ganó seis de los siete partidos que jugó
El Intasa ganó seis de los siete partidos que jugó
Daniel Alexandre
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Intasa San Sadurniño tiene una misión muy importante esta semana: defender el liderato del grupo A de la Superliga masculina 2. Para ello, el conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga deberá vencer en la siempre complicada pista del CV Suac Canarias, que actualmente ocupa la séptima plaza (13.00 horas, en el Municipal Carlos García San Román). 

El conjunto local se planta en tierras canarias con un récord casi perfecto. Ganó seis de sus siete partidos, para sumar 18 de 21 puntos posibles, lo que le auparon, a pesar de tener un partido menos que la Textil Santanderina, el único equipo que le ganó, a la primera posición. Enfrente, tendrá a un Canarias que quiere colarse en el “top 5” de la tabla. Sin duda, será un partido muy igualado, en el que los pequeños detalles decidirán todo. 

Te puede interesar

Once titular de la selección gallega de aficionados contra Andalucía

Derrota de la selección gallega de aficionados que pone cuesta arriba su pase en la Copa de las Regiones
Redacción
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec

El Baxi Ferrol visita a un Gran Canaria que no sabe ganar
Iago Couce
Una de las acciones del Foro Cidadán polo Ferrocarril en octubre

Viajeros, ¡a defender el tren!: Ferrolterra está llamada a una manifestación histórica este domingo
Marta Corral
Los protagonistas del Belén de la Orden Tercera instantes antes de abrir las puertas del espacio

Arranca la temporada de belenes en Ferrol con la apertura de las recreaciones de la Orden Tercera y La Merced
Montse Fernández