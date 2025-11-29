El Intasa San Sadurniño defiende su liderato en las Islas

El Intasa ganó seis de los siete partidos que jugó Daniel Alexandre

El Intasa San Sadurniño tiene una misión muy importante esta semana: defender el liderato del grupo A de la Superliga masculina 2. Para ello, el conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga deberá vencer en la siempre complicada pista del CV Suac Canarias, que actualmente ocupa la séptima plaza (13.00 horas, en el Municipal Carlos García San Román).

El conjunto local se planta en tierras canarias con un récord casi perfecto. Ganó seis de sus siete partidos, para sumar 18 de 21 puntos posibles, lo que le auparon, a pesar de tener un partido menos que la Textil Santanderina, el único equipo que le ganó, a la primera posición. Enfrente, tendrá a un Canarias que quiere colarse en el “top 5” de la tabla. Sin duda, será un partido muy igualado, en el que los pequeños detalles decidirán todo.