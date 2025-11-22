Mi cuenta

Intasa San Sadurniño

El descanso del Intasa San Sadurniño para coger carrerilla y volver a ser líder

Los de Parga regresaron a Superliga 2 para ganar al CID Jovellanos 

Redacción
22/11/2025 22:21
Voleiybol Intasa contra y el Jovellanos
Roi Losada, durante un remate en el partido en el Municipal
Daniel Alexandre

Un partido menos y una semana más de liderato. El Intasa San Sadurniño no se durmió en su fin de semana de descanso y así se pudo comprobar con una nueva victoria, la sexta en siete duelos, volviendo a la competición en casa ante un CID Jovellanos asturiano al que se le atragantan los gallegos. Vigo, Boiro y ahora traspié en el Municipal. 

Y si bien parecía que el duelo podía discurrir por una senda tranquila, el engaño de este camino se vio en la tercera manga. Tras dos primeros sets que los de Parga se anotaron con cierta comodidad (25-16 y 25-18), en la siguiente, desde l 4-4, el grupo de Gijón aprovechó la pequeña desconexión local para ponerse por delante.

El Intasa despertó hasta colocarse a uno (18-19), pero el Jovellanos puso una innecesaria emoción al duelo. Los anfitriones quería recogerse pronto y, después del 10-10 en el cuarto set, cogieron carrerilla para ganar (25-16) y ser brillantes líderes.

Ficha técnica

Intasa San Sadurniño: Jaime Caamaño, Roi Losada, Manuel Gomes, Lucas Wünschmann, Albornoz, Yoel Moreno –equipo inicial–, Razvan, Manolito Aba, Iván Dopico, Gabriel Zabala, Baluba, Pakito y Alejandro Vizoso (líberos). 

Cid Jovellanos: Michael Carrera, Bruno Cosío, Mendoza, César Menéndez, Adrián Moracho, Óscar Rodríguez –equipo inicial–, Jaime Díaz, Eric Carrió, Pau Moreno, De Jesús Isturiz y Miguel García (líberos).

Parciales: 25-16, 25-18, 21-25 y 25-16. 

Árbitro: Carlos Alberto Cordeiro.

