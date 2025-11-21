Mi cuenta

Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño retorna al Municipal con la vista en el liderato

El conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga recibe a un Jovellanos lanzado

Redacción
21/11/2025 21:07
El Intasa viene de una semana de descanso
Daniel Alexandre

Después de descansar la semana pasada, el Intasa San Sadurniño regresa a la acción y lo hace con un objetivo muy claro, meter presión al líder e intentar robarle ese lugar de privilegio a un Vigo que visita al Guia. Para ello, el conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga deberá superar a un incómodo CID Jovellanos que ocupa la quinta posición en la clasificación (19.30 horas, en el Municipal). 

No será un partido fácil para los locales, ya que enfrente tienen a un rival que sus dos únicas derrotas fueron contra el Vigo y el Boiro en las dos primeras jornadas. Desde entonces, el conjunto asturiano ha contado sus partidos por victorias. En tres de ellos sumó los tres puntos, mientras que en otro, el que abrió la racha, sólo sumó dos. El Intasa, por su parte, también llega en un gran estado de forma, además de un poco más descansado por esa semana de parón. 

Previamente, los de Parga habían jugado en casa contra el líder, el Vigo, al que superaron por 3-1, después de protagonizar una gran remontada y auparse a la segunda posición empatado con la Textil Santanderina, el único equipo que logró derrotarlos. Ante sus vecinos de Asturias, los locales buscarán su venganza y certificar su asalto al liderato. 

