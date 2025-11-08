El Intasa San Sadurniño hace valer el poder del Municipal ante el Boiro

El Intasa fue de menos a más en el partido Daniel Alexandre

El Intasa San Sadurniño hizo valer el poder del Municipal para vencer a un invicto Boiro, que fue de más a menos.

A pesar de jugar en casa y de contar con el apoyo de su afición, el conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga no salió del todo enchufado al encuentro, ante un conjunto barbanzano que castigó cada error de los locales.

Fruto de ello, creó una cómoda ventaja que el Intasa no pudo recuperar (21-25). Con todo, en el segundo, y espoleado por su afición, entró mucho más enchufado y eso se notó, porque apenas cometieron errores en ataque y eso les permitió igualar la contienda (25-20).

Tras el cambio de manga, los de Parga siguieron con la misma intensidad y energía y también se pudieron adjudicar este tercer set de manera más cómoda (25-19). En el cuarto y último, el Boiro recordó su condición invicto y luchó con todo, pero se topó con el poder del Municipal y sucumbió por un 28-26.