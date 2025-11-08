La Copa Príncipe pasa por San Sadurniño

El Intasa ocupa la tercera posición en la clasificación Daniel Alexandre

Intasa San Sadurniño y Rotegal Boiro se juegan, en el Municipal (19.30 horas), gran parte de sus opciones para estar en la Copa Príncipe. Las dos escuadras mantienen una pelea por mantenerse en las dos primeras plazas, que son las que dan acceso a disputar esta competición.

El conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga actualmente ocupa el tercer lugar tras sumar doce puntos en los cinco partidos que ha jugado. Sus pupilos han rendido a un nivel muy alto durante todos los encuentros, a excepción del traspié contra la Textil Santanderina, que es otro de los candidatos.

El Boiro, por su parte, venció los cuatro duelos que disputó demostró su calidad, lo que le aupó a la primera posición. Debido a esos registros y a la entidad de su rival, Parga señaló que “tenemos que estar muy concentrados ante un oponente muy complicado. Hay que llevarnos los tres puntos. A la Copa no le prestamos atención porque está todo muy igualado y hay que ir partido a partido”.