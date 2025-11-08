Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Intasa San Sadurniño

La Copa Príncipe pasa por San Sadurniño

El conjunto de Pablo Gómez Parga, que es tercero, recibe al líder, el Boiro

Redacción
08/11/2025 10:15
El Intasa ocupa la tercera posición en la clasificación
El Intasa ocupa la tercera posición en la clasificación
Daniel Alexandre

Intasa San Sadurniño y Rotegal Boiro se juegan, en el Municipal (19.30 horas), gran parte de sus opciones para estar en la Copa Príncipe. Las dos escuadras mantienen una pelea por mantenerse en las dos primeras plazas, que son las que dan acceso a disputar esta competición. 

El conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga actualmente ocupa el tercer lugar tras sumar doce puntos en los cinco partidos que ha jugado. Sus pupilos han rendido a un nivel muy alto durante todos los encuentros, a excepción del traspié contra la Textil Santanderina, que es otro de los candidatos. 

El Boiro, por su parte, venció los cuatro duelos que disputó demostró su calidad, lo que le aupó a la primera posición. Debido a esos registros y a la entidad de su rival, Parga señaló que “tenemos que estar muy concentrados ante un oponente muy complicado. Hay que llevarnos los tres puntos. A la Copa no le prestamos atención porque está todo muy igualado y hay que ir partido a partido”. 

Te puede interesar

El Somozas visita a un Arteixo con mucho peligro

La racha del Somozas, a prueba en Arteixo
Redacción
El ideal gallego

El TSXG rebaja a la mitad la pena al hombre que agredió sexualmente a su prima en Ferrol
Redacción
Afundación pase de Mistura

Más de 300 escolares de Ferrolterra, en el espectáculo con música en directo de la Fundación IgualArte
Redacción
Torrente Ballester inaguración expo de Segura Torrella

Se hace justicia al arte ferrolano con la antología de Segura Torrella en el Centro Torrente Ballester
Rita Tojeiro Ces