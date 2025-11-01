Mi cuenta

Intasa San Sadurniño

Un Intasa sin fisuras conquista Vigo y el liderato

Los de San Sadurniño derrocaron al primer clasificado en su casa

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
01/11/2025 20:01
Parga, dando instrucciones a los suyos
Parga, dando instrucciones a los suyos
D. Alexandre

El Intasa duerme líder tras imponerse por la vía rápida a un Vigo al que “robó” la primera posición en su pista, en Coia. Un encuentro de reencuentros, con el ex del Intasa Diego Taboada en el banquillo vigués y, en el de San Sadurniño otroex de la escuadra viguesa, Pablo Parga.

Con un conocimiento profundo del rival, sacó mucho más partido de estos informes el grupo azulón. Y lo hizo después de superar un inicio que parecía presagiar un partido más igualado de lo que realmente fue finalmente. Con muchos errores en el comienzo de la contienda con saques a la red y bloqueos infructuosos, el Intasa se encomendó a un Manolito Aba en estado de gracia, puente para superar errores propios y aciertos visitantes.

Un primer parcial que pasó del 18-23 al ajustado 22-25. Primer golpe con el que el Intasa aturdió al Vigo de Taboada. Siguió noqueado el grupo vigués y sacó provecho el de San Sadurniño para llevarse el parcial 19-25, precisamente con un remate de Aba. El Intasa cotrolaba el partido y la reacción del conjunto olívico no llegaba ni llegó, con el 19-25 del tercero. Una gran victoria para ser líderes.

Ficha técnica

Vigo Voleibol: Yáñez, Mena, Gómez, Delós, Redín, Kocvara –equipo inicial–, Jorge Soto, Carlos Sánchez, Molares, Ángel Sánchez y Miguel Martínez (líbero). 

Intasa San Sadurniño: Jaime Caamaño, Manuel Aba, Roi Losada,, Manuel Gomes, Albornoz, Moreno –equipo inicial–, Razvan, Lucas Wünschmann, Zabala y Pakito (líbero). 

Parciales: 22-25, 19-25 y 19-25. 

Árbitra: Cristina Rubio.

