Un Intasa sin fisuras conquista Vigo y el liderato

El Intasa duerme líder tras imponerse por la vía rápida a un Vigo al que “robó” la primera posición en su pista, en Coia. Un encuentro de reencuentros, con el ex del Intasa Diego Taboada en el banquillo vigués y, en el de San Sadurniño otroex de la escuadra viguesa, Pablo Parga.

Con un conocimiento profundo del rival, sacó mucho más partido de estos informes el grupo azulón. Y lo hizo después de superar un inicio que parecía presagiar un partido más igualado de lo que realmente fue finalmente. Con muchos errores en el comienzo de la contienda con saques a la red y bloqueos infructuosos, el Intasa se encomendó a un Manolito Aba en estado de gracia, puente para superar errores propios y aciertos visitantes.

Un primer parcial que pasó del 18-23 al ajustado 22-25. Primer golpe con el que el Intasa aturdió al Vigo de Taboada. Siguió noqueado el grupo vigués y sacó provecho el de San Sadurniño para llevarse el parcial 19-25, precisamente con un remate de Aba. El Intasa cotrolaba el partido y la reacción del conjunto olívico no llegaba ni llegó, con el 19-25 del tercero. Una gran victoria para ser líderes.