Duelo por todo lo alto entre el Vigo y el Intasa San Sadurniño

El Intasa volvió a la senda de la victoria en el Municipal de San Sadurniño Daniel Alexandre

La quinta jornada de la Superliga Masculina 2 deparará un duelo por todo lo alto. El Intasa San Sadurniño se desplazará hasta tierras pontevedresas para medirse al líder de la categoría, un Vigo que todavía no ha perdido ningún encuentro (18.00 horas, en el Pabellón Municipal de Coia).

Después de regresar a la senda de la victoria en el Municipal de ‘Sansa’ al imponerse al debutante Gupane Guía, el conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga afronta su primer gran desafío de esta nueva temporada, visitar a un primer clasificado que mete miedo.

Y es que su rival sólo ha cedido tres sets en los cuatro encuentros que ha disputado y no ha necesitado ir a cinco mangas en ninguno de ellos. Aunque esos números asustan, también lo hacen los de un Intasa, que quitando ese traspié ante la Textil Santanderina ante la que cayó por 3-0, sólo habrían cedido un set, el paso ante el Guía.

El resto de encuentros los ganó dominando tras desplegar su mejor versión. Esa es la que intentará mostrar en Vigo para dar un zarpazo a la parte alta de la tabla y volver a colocarse entre los mejores equipos de la categoría de plata del voleibol nacional.