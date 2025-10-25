Mi cuenta

Diario de Ferrol

Intasa San Sadurniño

El Municipal no falla y el Intasa vuelve a ganar ante el Gupane Guía canario (3-1)

Los de San Sadurniño tuvieron el partido bajo control, cediendo sólo el tercer set

Redacción
25/10/2025 22:54
Los de Parga tuvieron un pequeño bajón en la tercera manga
Daniel Alexandre

Tras el tropiezo de la semana pasada en tierras cántabras, el Intasa San Sadurniño volvió a ganar y lo hizo ante el recién ascendido Gupane Guía. Una formación que si bien se estrena en la categoría, la fortaleza de los conjuntos canarios en esta categoría de plata –y en Superliga 1 también– es bien conocida.

Y así se lo hicieron saber a los de Parga en casa, en un Municipal, que tras ver cómo los suyos se anotaban un primer y segundo set con aparente facilidad –más la manga de inicio que la siguiente–, los canarios aprovecharon esa inercia del segundo y cierta relajación local para inquietar a jugadores y afición en el pabellón colocando el 2-1 gracias al 23-25.

Un excelente toque de atención para los jugadores de Parga que tras este bajón no quisieron verse en un “tie break” y, con cabeza fría y su característico juego efectivo, colocaron el 25-17 en casa para un 3-1 que supone su tercera victoria para seguir arriba. 

Ficha técnica

Intasa San Sadurniño: Manuel Aba, Roi Losada, Yoel Moreno, Rafa Albornoz, Manuel Gomes, Luis Meza –equipo inicial–, Rarvan, Iván Dopico, Jaime Caamaño, Lucas Wünschmann, Gabriel Zabala, Baluba, Pakito y Vizoso –líberos–. 

CDV Gupane Guía: Daniel Castañeda, Valquintans, Daniel Mejías, Vinichuk, Lukacs, Ismael Ba –equipo inicial–, David Arocha y Juan José Suárez (líbero).

Parciales: 25-18, 25-22, 23-25 y 25-17.

Árbitro: Carlos Alberto Cordeiro Fervenza.

