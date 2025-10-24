El Intasa San Sadurniño busca volver a la senda de la victoria

El Intasa vuelve al Municipal con ganas de ganar Daniel Alexandre

Después de una dura derrota en tierras cántabras ante el Textil Santanderina, el Intasa San Sadurniño quiere regresar a la senda de la victoria a costa de un Guía CDV UFP Canarias, que busca sus primeros puntos como visitante (19.30 horas, en el Municipal de San Sadurniño).

A pesar de esa derrota ante el ahora cuarto clasificado, el inicio de temporada de los de Pablo Gómez Parga ha sido muy bueno, ya que lograron dos victorias y las dos por la vía rápida. Sin embargo, frente al Textil Santanderina, no le salieron del todo las cosas y terminaron cayendo por 3-0, aunque lucharon en todos las mangas disputadas.

Ahora, busca resetear en casa y aprovecharse del Guía, que no sabe lo que es vencer en lejos de su feudo, ya que en las dos salidas que ha hecho –a Lugo contra el Emevé y a Dumbría– perdió de manera contundente, para mantenerse en los puestos de arriba.