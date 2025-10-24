Mi cuenta

Diario de Ferrol

Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño busca volver a la senda de la victoria

El conjunto de Pablo Gómez Parga se enfrenta al Guía canario

Redacción
24/10/2025 22:45
El Intasa vuelve al Municipal con ganas de ganar
Daniel Alexandre

Después de una dura derrota en tierras cántabras ante el Textil Santanderina, el Intasa San Sadurniño quiere regresar a la senda de la victoria a costa de un Guía CDV UFP Canarias, que busca sus primeros puntos como visitante (19.30 horas, en el Municipal de San Sadurniño). 

A pesar de esa derrota ante el ahora cuarto clasificado, el inicio de temporada de los de Pablo Gómez Parga ha sido muy bueno, ya que lograron dos victorias y las dos por la vía rápida. Sin embargo, frente al Textil Santanderina, no le salieron del todo las cosas y terminaron cayendo por 3-0, aunque lucharon en todos las mangas disputadas. 

Ahora, busca resetear en casa y aprovecharse del Guía, que no sabe lo que es vencer en lejos de su feudo, ya que en las dos salidas que ha hecho –a Lugo contra el Emevé y a Dumbría– perdió de manera contundente, para mantenerse en los puestos de arriba. 

