Intasa San Sadurniño

Primera derrota liguera para el Intasa San Sadurniño, que se vio claramente superado por su oponente

La Textil Santanderina se impuso en tres sets que discurrieron de una manera parecida

Redacción
18/10/2025 22:02
El cuadro de Ferrolterra se vio claramente superado por su rival
DANIEL ALEXANDRE

Demasiado rival fue para el Intasa San Saduniño la Textil Santanderina, que infligió a la escuadra de Ferrolterra su primera derrota de la temporada. El cuadro cántabro se mostró superior durante todo el partido a su rival, que demostró no tener poder de reacción ante un conjunto que, de esta manera, lo adelanta en la tabla clasificatoria. Ahora, la formación de Cabezón de la Sal ocupa la cuarta posición, mientras que la de San Sadurniño es quinto.

El encuentro siguió el mismo guion en los tres parciales. Así, la escuadra local se distanció ya de su rival en los primeros compases ante un rival que, a pesar de que por momentos quería remontar, no llegaba a estar cerca de poner en aprietos al contrario. De ahí que acabase cosechando su primera derrota.

