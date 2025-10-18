Las buenas sensaciones del Intasa en Cabezón de la Sal para seguir en el liderato

Los de Parga quieren prolongar su buen inicio liguero Daniel Alexandre

Sin mácula. Así llega a tierras cántabras un Intasa San Sadurniño que, además de no saber todavía lo que es perder en Superliga 2, tampoco sabe lo que es ceder un set. Y así, con pleno de puntos y vacío de cargas, se plantan los de Parga ante un Textil Santanderina –19.00 horas, Matilde de la Torre– todavía tocado por su derrota de la pasada jornada ante el Dumbria por 3-0.

Un infierno del norte que, aunque con diferentes resultados “nunca se nos ha dado mal”, relata el técnico Pablo Gómez Parga, “siempre hemos jugado partidos buenos”. Y, esta tarde, especialmente, además de bueno tendrá que ser triunfador. La exigencia a la que someten los cántabros a los locales hace que “tengamos que estar muy centrados, porque si te relajas te pasan por encima”, sentencia el entrenador local

Y si bien su formación llega “limpia”, Parga quita peso a esta circunstancia por lo pronto del calendario y, si bien apunta a que “está perfecto. La liga está muy igualada. Tenemos que estar muy concentrados y darlo todo en todos los sets·”.

Un encuentro para el que el preparador desplazará a catorce de su jugadores, incluyendo al júnior Iván Dopico, si bien su compañero de categoría, Duarte Lourido, no podrá estar con sus compañeros hasta dentro de dos meses por motivos académicos. Los de San Sadurniño iniciarán su viaje por carretera hacia Cabezón de la Sal a las 13.30 horas con la clara intención de aprovechar la buena dinámica con la que han comenzado esta liga que, de momento, les sonríe.