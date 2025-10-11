Inmaculado Intasa San Sadurniño al ganar al recién ascendido Galdakao en el Municipal

El conjunto local arrolló a un nuevo rival en casa Daniel Alexandre

No quería irse a dormir tarde el Intasa en la tarde de hoy y lo consiguió. Los de San Sadurniño, con algún que otro altibajo, se impusieron prácticamente en una religiosa hora y media de partido, al recién ascendido Galdakao.

Un grupo vasco, dirigido por el ex local Hernán Pesci, que llegaba al Municipal tras un brillante debut con victoria en el “tie break” ante el Dumbría. Así, con este aviso, los de Parga no se confiaron ante la novata formación y, tras un inicio de reconocimiento, cerraron la primera manga 25-16. Mucho más igualada fue la segunda, en la que los visitantes no querían irse de vacío a su visita a Galicia.

Si bien los numerosos errores de saque y el gran bloqueo local –con uno final de Tarta para cerrar– colocaron el 2-0 y el triunfo mucho más cerca. En este ir y venir de errores, fueron los de Parga los que, con renta en el marcador, mantuvieron la cabeza fría y, a pesar de un último arreón vasco, fue precisamente un fallido saque visitante el que hizo el 25-20. Un 3-0 con el que los de Parga siguen inmaculados.