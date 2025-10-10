El Intasa San Sadurniño busca su segundo triunfo liguero

El Intasa jugará su primer partido de la temporada en casa Daniel Alexandre

El Municipal de San Sadurniño se estrenará en esta nueva temporada de Superliga 2 recibiendo al Galdakao Boleibol Taldea (19.30 horas), ante el que los de Pablo Gómez Parga buscarán su segundo triunfo liguero.

Tras la victoria lograda en la jornada inaugural ante el Universidad de Valladolid (0-3), el conjunto local jugará contra un oponente muy correoso, que también salió victorioso en su debut ante el Dumbría, al que venció tras cinco sets muy igualados (22-25, 24-26, 25-21, 25-22 y 15-6).

Debido a esto, los pupilos de Parga deberán estar muy concentrados y darlo todo si no quiere que se le escape la victoria de casa. Para ello, buscarán prolongar su buena dinámica, que les llevó a ganar la Copa Galicia tras desplegar un juego muy vistoso y preciso.