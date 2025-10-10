Mi cuenta

Diario de Ferrol

Voleibol

El Intasa San Sadurniño busca su segundo triunfo liguero

Los de Parga vencieron en su debut al Universidad de Valladolid por la vía rápida

Redacción
10/10/2025 23:15
El Intasa jugará su primer partido de la temporada en casa
Daniel Alexandre

El Municipal de San Sadurniño se estrenará en esta nueva temporada de Superliga 2 recibiendo al Galdakao Boleibol Taldea (19.30 horas), ante el que los de Pablo Gómez Parga buscarán su segundo triunfo liguero. 

Tras la victoria lograda en la jornada inaugural ante el Universidad de Valladolid (0-3), el conjunto local jugará contra un oponente muy correoso, que también salió victorioso en su debut ante el Dumbría, al que venció tras cinco sets muy igualados (22-25, 24-26, 25-21, 25-22 y 15-6). 

Debido a esto, los pupilos de Parga deberán estar muy concentrados y darlo todo si no quiere que se le escape la victoria de casa. Para ello, buscarán prolongar su buena dinámica, que les llevó a ganar la Copa Galicia tras desplegar un juego muy vistoso y preciso. 

