Intasa San Sadurniño

Al Intasa que madruga la victoria en Valladolid no se le fuga

Los de San Sadurniño abren el calendario de Superliga 2 en la mañana del domingo

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
04/10/2025 15:15
El triunfo en la Copa Galicia dio un plus a los de San Sadurniñ
El triunfo en la Copa Galicia dio un plus a los de San Sadurniñ - D. Alexandre

El Intasa San Sadurniño será, sin duda, uno de los conjuntos más madrugadores en este inicio de Superliga 2. La formación de Pablo Gómez Parta emprende rumbo a su primer campo de Batalla, en Valladolid, a las 5:30 horas, toda vez que la economía de un club modesto pocas veces puede permitirse, como en este caso, una noche de hotel.

Los de San Sadurniño disputan el domingo por la mañana –11:45 horas– un partido cambiado a petición del Universidad de Valladolid, ya que habitualmente el cuadro pucelano disputa sus choques a las seis de la tarde. Los de Parga esperan que este madrugón tenga premio en lo que ya es “lo serio. Hay que ponerse las pilas y darle caña porque va ser una liga muy igualada”, analiza el ourensano, “cualquier tropiezo puede significar no estar en la parte de arriba”.

Y ese es el objetivo inicial de un Intasa que medirá fuerzas con un Valladolid que mantiene el mismo bloque en categoría de plata, con Santamaría y el entrenador-jugador Edu Valverde como puntas de lanza. “Es un equipo muy ordenado, sin florituras, sabe a lo que juega y no falla”, comenta Parga de los que serán sus primeros rivales.

sansa

El Intasa San Sadurniño se lleva la Copa Galicia tras una épica remontada

Más información

Una contienda a la que el Intasa llega ya con una copa debajo del brazo. Un trofeo gallego firmado en Cedeira que “nos vino muy bien empezar una competición oficial así. Fue un plus. De ánimo más vamos bien, a ver si lo mantenemos en el partido”, señala el técnico, con mucha confianza en sus pupilos para firmar otra gran campaña.

