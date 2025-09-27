El Intasa San Sadurniño se mete en la final de la Copa Galicia por la vía rápida

El Intasa jugó un partido muy completo | Daniel Alexandre

El Intasa San Sadurniño despejó la incógnita del Arenal Emevé de la mejor forma posible. El conjunto entrenado por Pablo Gómez Parga venció a los lucenses por la vía rápida y se metió en la final de la Copa Galicia, que jugará esta tarde a las 17.30 horas ante el Rotogal Boiro Voleibol, que superó al Voleibol Dumbría por 18-25, 16-25 y 21-25.

La primera semifinal del torneo autonómico comenzó con mucha intensidad por parte de ambos conjuntos. Las dos escuadras querían demostrar que este partido antes del comienzo liguero sería la mejor prueba para ver qué nivel tenían. Y ninguno defraudó. En estos primeros compases del primer set, el marcador no daba a basto de la cantidad de puntos seguidos que se hacían. Los jugadores apenas necesitaban uno o dos toques para romper la defensa rival.

En esta tesitura, los pupilos de Parga se encontraban muy cómodos, ya que consiguieron ventajas de dos o tres puntos, ante un Emevé que no estaba del todo inspirado en los bloqueos en la red ni en los saques (18-15). Viendo esa situación, José Valle paró el partido para reajustar la defensa. Eso funcionó, ya que sus jugadores lograron darle la vuelta al partido (22-23).

Con todo, esa situación no afectó al Intasa, que siguió trabajando de la misma manera, castigando los errores de su rival. Gracias a ese tesón, se anotó la primera manga por un igualado 25-23.

Sin bajar el ritmo

Tras el cambio de campo para empezar el segundo set, el San Sadurniño subió aún más su nivel. Estuvo mucho más fino en las acciones de ataque y defensa, lo que permitió construir una ventaja de tres puntos de diferencia (15-12).

Viendo que se le escapaba el partido, el técnico visitante paró el partido, pero no funcionó. La desventaja siguió creciendo hasta el 18-13, lo que obligó a solicitar un nuevo tiempo muerto. Tras este, su equipo reaccionó y logró reducir notablemente las diferencias hasta el 19-17. Parga dio un toque de atención a los suyos, que reaccionaron magníficamente y lograron apuntarse la manga tras resistir los arreones lucenses (25-22).

Aprovechando esa dinámica positiva con la que acabó el segundo set, el Emevé comenzó mandando durante los primeros compases del tercero. Con todo, su ventaja rápidamente se esfumó cuando el Intasa apretó en la red para no conceder ningún remate fácil. Los de Parga acabaron con el “momentum” lucense en un abrir y cerrar los ojos para construir su propia ventaja (14-11) y encaminarse hacia la victoria.

Pero el cuadro de la ciudad amurallada no se iba a rendir tan fácil. En un nuevo arrebato, logró reducir la desventaja a un sólo punto (17-16), por lo que el técnico del ‘Sansa’ paró el choque para pedir cabeza a los suyos y cerrar el encuentro. Ellos, como hicieron previamente, le escucharon, se anotaron la victoria y se metieron en la final (25-21).