El Intasa San Sadurniño se lleva la Copa Galicia tras una épica remontada

sansa

El Intasa San Sadurniño se adjudicó la Copa Galicia tras protagonizar una épica remontada ante un Rotogal Boiro, que fue de más a menos.

Tras haber superado cómodamente al Arenal Emevé (23-25, 22-25 y 21-25), los de Parga se plantaron en la pelea por el título con la moral por las nubes ante un cuadro dirigido por Adrián Alves, que también había ganado, de manera holgada, su semifinal ante el Voleibol Dumbría (18-25, 16-25 y 21-25). Con esos dos precedentes, sólo cabría esperar un duelo muy disputado. Y así fue.

Desde el inicio, se palpó esa igualdad. Ambos conjuntos castigaron cada fallo, haciendo puntos con relativa facilidad sin que las defensas pudiesen hacer nada. Sin embargo, conforme avanzó la manga, el Intasa perdió eficacia en su saque y eso lo aprovechó el Boiro para coger su primera gran ventaja del partido (5-9). Los locales trataron de limarla poco a poco, pero los visitantes apenas dejaban resquicios que aprovechar, especialmente en los remates, que iban dirigidos, de manera milimétrica, a las líneas del campo.

Duro golpe

Aun así, los de Parga no se desanimaron. Siguieron luchando con todo en esta primera manga, pero la ventaja no se redujo, por lo que el técnico del ‘Sansa’ pidió un tiempo muerto para ajustar la defensa (10-15). Esos cambios funcionaron relativamente, pero el conjunto de Adrián Alves supo aguantar la avalancha y se adjudicó la primera manga por 19-25. Con todo, algo había cambiado en el partido.

El Intasa se sacudió esos nervios iniciales por jugar una final autonómica y comenzó a desplegar esa gran versión mostrada por la mañana ante el Emevé con jugadas muy rápidas, que cogían desprevenidos a los jugadores rivales. Sin embargo, esos problemas en el saque, y en algunos momentos la dificultad para pasar los bloqueos provocaron que la renta sólo fuese de dos puntos. El Boiro, que se mantuvo impasible, aprovechó un momento de duda en ataque para recortar esa diferencia y tomar el liderato en la segunda manga (14-17).

Parga, viendo que los suyos no estaban cómodos, volvió a parar el partido para ver si los suyos volvían a ese inicio del set, pero no pudo ser. Volvió a intentarlo con todo lo que tenía. No dejó de luchar. No obstante, esta segunda manga se le volvió a escapar por pequeños matices en los momentos decisivos (20-25).

Nunca rendirse

Al entrar en el tercer set, el Intasa volvió a resurgir de sus cenizas y llevó la iniciativa tanto del partido como del marcador (9-8). Todos los jugadores locales liberaron esa tensión que tenían y comenzaron a ajustar más los saques y romper la defensa rival. Eso cogió desprevenido al Boiro, que no supo cómo pararlos hasta que fue demasiado tarde (25-18).

Aprovechando esa energía, el Intasa comenzó dominando la cuarta manga del choque, con parciales pequeños, pero suficientes para mantener el liderato. Sin embargo, conforme pasaron los puntos, las fuerzas empezaron a flaquear. No sólo en el conjunto de San Sadurniño, sino también en el cuadro barbanzano, que tampoco tenía esa chispa. En esa tesitura, los locales, apoyados por su gente, se hicieron con la manga e igualaron un encuentro de mucha alternancias (25-21).

De esta forma, todo se iba a decidir en el último set. Las dos escuadras dejaron todo lo que tenían en la pista. Unos haciendo puntos casi imposibles y otros intentando evitarlos. Ninguno quería perder, por lo que cada acción se celebraba como una victoria. Los de Parga, que mostraron un mayo temple, se llevaron el título tras una impresionante remontada.