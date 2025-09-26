La incógnita de Copa Galicia se despeja en Cedeira este fin de semana

Parga confía en los suyos para cerrar un gran fin de semana en Cedeira| D. Alexandre

Serán los primeros en poner música y letra a una Copa Galicia de voleibol que, de nuevo, vuelve a estar en sus manos como organizador. Intasa San Sadurniño y Arenal Emevé se visten de protagonistas en el primer pase del trofeo, ese que el sábado, a partir de las 10.30 horas tiene programada la primera de las semifinales –con el duelo entre el Boiro y el Dumbría a continuación– en el Municipal de Cedeira. En este feudo que ya toma la pócima del Aldebarán, los de Pablo Gómez Parga buscan batir a un equipo lucense “fantasma”, tanto para ellos como para el resto de estrellas invitadas en este espectáculo de variedades deportivas.

“No me atrevo a hacer ninguna predicción sobre el partido”, relata Parga, poco antes de poner rumbo a la villa para ultimar detalles organizativos, toda vez que su formación no llevará a cabo su habitual trabajo de los viernes, debido a lo tempranero del encuentro. “Del Emevé no conocemos nada. Han jugado partidos en Portugal, nada contra ningún gallego”, relata el preparador, “sabemos que tienen muchos fichajes, que es un equipo joven, muy alto y grande. Pero es una auténtica incógnita”.

Una “x” que los de Parga esperan despejar a su favor, por sorteo contra este rival, si bien para el preparador lo importante no será la formación que tengan enfrente. “Da igual. No había preferencias. Al final lo más importante es que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Competir, jugar y aprovechar nuestras cartas. Tenemos mucho a nuestro favor”, cuenta, haciendo especial referencia al hecho de jugar, de nuevo, este primer trofeo oficial en casa.

Todo encaja

El Intasa llega a esta Copa Galicia de Cedeira tras participar en el torneo de Dumbría, cita en la que de nuevo Parga ha fogueado a veteranos y novatos para llegar en las mejores condiciones a la competición del sábado y a la liga regular de la próxima semana.

“Hicimos muchos cambios. Jugamos con dos equipos completamente distintos y bien”, cuenta Parga, cuya formación cedió su primer choque por 3-1 y ganó el segundo, ante los anfitriones, por igual marcador. Un grupo que más pronto que tarde se ha ido cocinando, con Albornoz y los Marcos –Blanco y Piñón– como los veteranos del equipo. “Se entienden todos muy bien. Hay buen grupo y buen ambiente”, señala el preparador del Intasa San Sadurniño.

Entre ellos unos júnior Iván Dopico y Duarte Lourido que todavía tendrán que dar un paso más para ponerse a la altura de la categoría. “Están entrenando, están en la dinámica. El otro día jugaron los dos. Pero es una competición muy complicada, de mucha calidad y ellos aún son pequeños –en edad y altura–. Pero van a tener su momento”, apunta Parga ya visualizando a los suyos, primero, imponiéndose en esa primera semifinal y, posteriormente, levantando un trofeo gallego que, sin duda, dará alas a los locales para el inicio liguero en Superliga 2.