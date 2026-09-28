Ismael Vázquez y Marta Real firman unas '21 Leguas' para el recuerdo

Salida de la modalidad de marcha en la competición Cedida

Ya fuese andando, corriendo o en bicicleta, cerca de 1.200 personas asumieron el reto de completar las 21 Leguas, la principal carrera de ultrafondo del Noroeste de España.

Con salida y meta en el paseo marítimo de Xuvia, los participantes hicieron frente a una ruta de 101 kilómetros, con paso, además de por el de Narón, por los municipios de Ferrol y Valdoviño, que incluyeron el tránsito por emplazamientos de gran valor patrimonial, industrial y natural de la zona, como el Arsenal, el astillero de Navantia o la Costa Ártabra.

El más rápido en completar la carrera fue Ismael Vázquez (TriEume As Pontes), que tardó poco menos de ocho horas y media. Por detrás, a más de 21 minutos, la segunda plaza fue para Juan José Vidal (Physical Train3ing) y la tercera, a casi cincuenta minutos de la cabeza, para José Santiago (Corzos do Ortegal).

Por su parte, en la modalidad femenina sobresalió Marta Real Valiño, con un crono de 12:28:28; seguida de Eva María Casapie González (13:25:09) y de Ana María Martínez Fernández (CM Ensidesa Gijón), tercera con un tiempo de 13:30:50.