Las leyendas vuelven a A Malata para recordar un acontecimiento histórico

Foto de familia de los equipos participantes en el 40 aniversario del Mundobásket Daniel Alexandre

Como si hubiese sido ayer mismo cuando Ferrol se preparaba para acoger el Mundobásket de 1986, el pabellón de A Malata se vistió de gala para celebrar un homenaje por ese cuarenta aniversario. Como no podía ser de otra manera, muchos y muchas de los jugadores y jugadoras de la época no quisieron perderse esta cita tan memorable para la ciudad naval en particular y para Galicia en general.

Primero fueron ellas las que rompieron el hielo en un día mágico. Concretamente, fueron Silvia Arroyo, Rosa Vilas, Sofía Suárez, Esther Gómez, Begoña López, Sonia Gato, Carmen Fernández, Sole Martínez, Carolina Ibáñez, MariaJo Tizón, Yolanda Rozados, Paz Paz Picos, Fernanda Graña y Maca Cabaleiro, las que que representaron a Ferrol, mientras que Raquel Asensio, Silvia Lucena, María Jesús Fernández, Inés Puñal, Montse López, Mariluz Fernández, Elena Sánchez, Paula Fernández, Patri, Cami y Marga defendieron los colores “irmandiños”. Además, para redondear este elenco también participaron las colegiadas Raquel Tellado y Mari Tenreiro y el árbitro Salvador Saavedra, que cedieron el saque inicial a la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros, que tampoco se quiso perder este evento.

Aunque era un partido amistoso, afloró ese instinto competitivo de todas las participantes, pues querían vivir al máximo este día. Todas demostraron que, aunque pasen los años, la calidad sigue intacta. Muchas hicieron jugadas que recordaron al público asistente tiempos pasados en los que disfrutaba de ellas cuando competían al máximo nivel, así lo hicieron con varias acciones de Raquel Asensio, Inés Puñal, Carmen Fernández o Sofía Suárez. Eso sí, las canastas no llegaban con tanta facilidad como cabría esperar, pues las defensas se impusieron a los ataques, ya que nadie quería perder este encuentro entre amigas. Así, se llegó al descanso con un 6-8 en el marcador después de dieciséis minutos de mucho nivel, que el público que acudió a A Malata disfrutó muchísimo.

Tras un breve descanso, animado por música de los 80 que hizo a muchos levantarse de sus asientos y echarse unos bailes, en la pista, las jugadoras también calentaban al ritmo de Los Secretos, Hombres G o con la archiconocida canción ‘Arroz con Chícharos’, se reanudó el partido contagiadas por ese ritmo marchoso de la época, pues las canastas empezaron a caer en cascada, mientras que los banquillos celebraban sin parar. Eso fue la tónica del resto del duelo, pues era una fiesta y todas sacaron sus mejores pasos para guiar a sus equipos. Finalmente, fue el combinado de Galicia el que se impuso por 19-22, pero eso fue lo de menos, pues celebraron juntas el volver a A Malata y disfrutar de este histórico evento.

Más espectáculo

Si este partido ya fue mágico y lleno de recuerdos, el que siguió al coloquio lo fue más si cabe. Y es que muchas leyendas ferrolanas y del histórico OAR no podían perderse este acto y un partido en el que demostrar, una vez más, toda esa magia que atesoran en un pabellón que vivió muchas grandes noches.

Por parte del combinado local acudieron Ricardo Aldrey, Miguel Piñeiro, Lino López, José Cobelo, Manuel Aller, Rafa Rodríguez, José Luis Ferreira, Lucho Fernández, Suso García, Armenio Pazos, Tito Vázquez, Miguel Maiz, Emilio Beceiro, Juan Roca, Miguel Loureiro, Ángel Bermúdez, Miguel Ortega, Suso Fernández, Vitolo, Miguel Juane y Ernesto Delgado. Todos ellos se enfrentaron a un equipo de Galicia compuesto por Chema González, Alberto Gómez, Juan Blanco, Koke Rama, Esteban Gómez, Chechu Yáñez, Rubén Vila, José Campos, Eutiquio García, Gustavo Andújar, Juan Carlos Barros, Javier Lorenzo, Pepe Casal, José Ramón Veiga y José María Guesse.

Para este choque tan especial estuvieron como colegiados Alfonso Tellado y Salvador Saavedra, que antes de comenzar revivieron muchos recuerdos, hasta el punto de bromear nada más empezar un choque que comenzó ganando el equipo “irmandiño”. Fue Aldrey, con un triple marca de la casa, el que inauguró el marcador local para ovación del público, pero no fue nada comparada con la que recibió Lino López, pues estuvo acompañado por los “Ultras del Bombo” y por sus jugadoras, que sonreían de ver a su entrenador jugar. Este les respondió con un triple y con una asistencia tras una virguería, acciones que les dedicó con cariño.

A partir de ahí, todos decidieron imitarlo para darle un toque aún más divertido a este reencuentro de leyendas, que estaban demostrando que seguían teniendo esa calidad y ese carácter competitivo que les hizo llegar tan lejos en este deporte. Esto se comprobó en la última jugada de la primera mitad en la que Manolito Aller marcó canasta fuera de tiempo, y Tellado, que sabía que estaba fuera, la dio para alegría de sus compañeros y de la grada, pero finalmente se la negó entre risas.

De hecho, cuando se reanudó el partido, siguió protestando para reclamarla, mientras que sus compañeros le dieron la vuelta al marcador gracias a un Lucho Fernández que levantó los aplausos de todos los asistentes. De hecho, cada canasta o acción positiva de cualquiera de los dos equipos se celebraba como si supiese la victoria. Todos lucharon hasta el pitido final (32-27), momento en el que se fundieron en un abrazo para cerrar un día para el recuerdo.