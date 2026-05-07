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Deportes

Rubén Iglesias abre su camino en Clase Golden

El del Narón O Freixo y su compañero Dani Robles, en la III Velada de San Vicente de la Barquera

Redacción
07/05/2026 19:57
Iglesias y Robles, con su técnico, estarán en Cantabria
Iglesias y Robles, con su técnico, estarán en Cantabria
Cedida
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El Narón O Freixo de kickboxing sigue dando pasos en su carrera deportiva de la mano de dos de sus más exitosos canteranos. Así, si el pasado 28 de marzo Dani Robles llevaba a cabo su debut en pro –sin casco ni protectores tibiales– en la localidad italiana de Trescore Balneario, en una gran estreno en el que plantó cara al local Ivasco, segundo en el ranking mundial WAKO, el local afronta ahora su segunda pelea en esta categoría. 

Lo hará ahora en territorio nacional, en la III Velada de San Vicente de la Barquera, en Cantabria. Su rival en esta ocasión será Miguel García, del Upperclub Cartagena, en la cita de K1 78 kilos. También estará en la cita cántabra Rubén Iglesias, también en K1, en su caso estrenándose en la Clase Golden –sin casco– y con otro gallego al otro lado del cuadrilátero, ya que su rival será el ceense Raúl Trillo, del Club Galaico.

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