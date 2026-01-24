Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: "El resultado no nos tiene que cambiar de idea"

Entrenamiento del Racing con Guillermo Fernández Romo Jorge Meis

“El resultado no nos tiene que cambiar ningún tipo de idea”, quiso dejar claro el entrenador del Racing, Guillermo Fernández Romo, tras la victoria sobre el Arenteiro. Así que, partiendo de la base de que “hay una parte emocional que era importante cerrar ganando lo antes posible... y lo hemos hecho”, recordó que “estamos en un proceso de cambio de muchas cosas, porque tenemos que ser un equipo regular en muchas más situaciones y cosas”.

Fernández Romo explicó los cambios realizados en el once titular y en la disposición táctica utilizada –“lo hicimos por el rival, porque creíamos que Álvaro Giménez y Antón Escobar delante, más Álvaro Juan y Pascu por fuera, nos sentíamos ganadores en esa situación de duelos”, apuntó–. Pero, además, el preparador también destacó que “a veces el resultado te condiciona tu manera de hacer y esta vez hemos estado juntos y trabajamos como un bloque para mantener el resultado”.

A pesar que el dominio del Arenteiro en la segunda mitad pareció indicar que el Racing estaba cansado, el entrenador verde quiso dejar claro que “el equipo está bien físicamente... pero hay determinados aspectos del juego que a veces nos requieren otras cosas”. Por eso, más allá de la importancia de mantener la portería a cero, lo que es clave para él es “hacer las cosas bien, porque me da igual acabar el partido con un resultado de 5-4 o 4-3”.

El preparador también quiso dejar claro que considera muy importante tener algún elemento ofensivo más en la plantilla. “Es algo que nos va a ayudar... y se está trabajando para ello”, dijo con el cierre del mercado muy próximo.