Un día en familia con Baxi Ferrol y O Parrulo

Los jugadores de O Parrulo posan con su afición más joven Daniel Alexandre

El 2 de enero de 2026 será un día que siempre quedará en la memoria de la afición más joven tanto del Baxi Ferrol como de O Parrulo, porque pudieron ver a sus ídolos de cerca, ya que ambos clubes, aprovechando el año nuevo, organizaron sendos entrenamientos abiertos a todo el público como regalo de 2026.

Las dos entidades saben lo especiales que son estas fechas, por lo que quisieron contribuir de la mejor manera que podían para alegrarlas aún más. Esta jornada inusual comenzó con la práctica del Uni. Tanto el cuerpo técnico como las jugadoras tuvieron la mejor de las sorpresas con todas las personas asistentes. Nada más comenzar a ejercitarse, sobre las 11.00 horas, pararon rápidamente. Todas se giraron hacia la grada y pidieron a todos los niños y niñas que habían, que bajasen a la pista pues iban a trabajar con ellas. De hecho, Alba Sánchez-Ramos se acercó a la tribuna para bajar a una bebé de apenas unos meses para que también fuese partícipe.

Cuando lo hicieron, todo el equipo los recibió con un caluroso aplauso, que provocó muchas sonrisas. Primero tomó la voz cantante Lino López, entrenador del Uni, que explicó todo lo que iban a hacer. Y es que para el técnico “esta es una jornada muy especial para el club. Es uno de los eventos más bonitos que realiza. Compartir una mañana de entrenamiento con los niños... Trabajamos para generar esa ilusión y, en estas fechas de Navidad, poder disfrutar con los niños y que lo hagan de la mano de las jugadoras es muy bonito”.

Galería Búscate en la jornada de puertas abiertas del Baxi Ferrol en A Malata Ver más imágenes

Después de que todas las personas estuviesen listas, Álvaro Alonso, el preparador físico, tomó la voz cantante y mandó calentar entre muchas risas, porque había algunos que no estaban equipados para la ocasión, pero eso dio igual.

Luego, comenzaron los juegos que organizó Jorge Rey, segundo entrenador del Baxi. Dividió a estos jóvenes aficionados y aficionadas en tres grupos. Unos fueron con Alba Sánchez-Ramos, Karolina Sotolova, Dalayah Daniels y Karla Erjavec. Otros acudieron con Blanca Millán, Moira Joiner, Claire Melia y Elena Rodríguez, mientras que los menores restantes se juntaron con Elena Baldonedo, Irene Somorrostro, Ine Joris y Clémentine Samson. Todos hicieron distintas cosas. Unos empezaron con el pilla-pilla botando un balón, otros con una competición de tiro y posterior tres en raya y los últimos con una carrera pasándose el balón alternativamente por encima de la cabeza y por debajo de las piernas.

Las jugadoras, que también participaron, dieron muchos consejos a todos y siempre les animaban cuando algo no les salía. Eso provocó que los niños y niñas estuviesen aún más alegres. Tras esos primeros momentos, luego esos tres grupos se transformaron en cuatro para disputar un partidillo en cada canasta. Cada tiro anotado era una fiesta. Por último, jugaron un ‘KO’, que dejaron a todos los padres y madres asistentes con la boca abierta. Por último, como no podía ser de otra manera, se sacaron una foto y los que no tuvieron vergüenza preguntaron por los autógrafos. De esa manera, se puso fin a una experiencia única con el Baxi Ferrol, pero no al día.

Una tarde divertida

Por la tarde, muchos de los menores repitieron presencia en A Malata para asistir al entrenamiento de O Parrulo. Las gradas, al igual que por la mañana, tuvieron mucho colorido, ya que querían ver a sus referentes de cerca. Por ello, nada más saltar a la pista, la plantilla recibió una calurosa ovación, que ellos también devolvieron antes de ponerse otra vez a trabajar. Primero comenzaron con dos rondos que llamaron mucho la atención de la joven afición, ya que la velocidad de balón era enorme. También se sorprendieron cuando, tras un pequeño descanso, vieron ejercitarse a Mati Starna, Caio César y Canoli. No podían entender sus reflejos, mientras, el resto de jugadores, practicaban distintas jugadas.

Mati Starna firma una camiseta que él mismo regaló Daniel Alexandre

También disfrutaron mucho cuando comenzaron los ‘minipartidos’ en los que pudieron disfrutar de muchos goles y de muy bella factura. Aquí, aunque no marcó, destacó David Novoa, que fue el más aclamado por la joven afición parrula. Pero sin duda el momentos más especial llegó al final del entrenamiento, cuando todos recibieron una camiseta de la mano de los jugadores. Además, también aprovecharon para pedir autógrafos y sacarse fotos con ellos, poniendo así fin a una jornada mágica.