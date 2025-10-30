Mi cuenta

Deportes

El "supersábado" empezará con fiesta: habrá fanzone con Morandeira y Baxi Ferrol

Además, habrá concursos de disfraces, juegos y más actividades entre los partidos de O Parrulo, Racing y Uni

Iago Couce
30/10/2025 13:27
El año pasado, el Baxi organizó varias fanzones con motivo de la Eurocup
Jorge Meis

Como no podía ser de otra manera, este "supersábado" habrá muchos partidos y mucha fiesta. Aprovechando que la noche anterior es Samaín y al día siguiente es festivo, tanto O Parrulo como el Baxi y el Racing realizarán distintas actividades, que irán desde un concurso de disfraces hasta una fanzone para hacer previa y que acabará con una sesión musical a cargo de Rayados.

Esta espectacular jornada arrancará a las 11.30 horas en el Pabellón de A Malata con varias actividades para toda la familia. Y es que O Parrulo organizará un taller de manualidades terroríficas, en las que invitan a traer calabazas para decorarlas, y un concurso de disfraces que tendrán un premio. Esto durará hasta las 12.15, momento en el club invita a todos a entrar al recinto para comenzar a animar a su equipo, que juega a las 13.00 contra ElPozo Murcia.

Coincidiendo con el descanso de este encuentro, el Baxi Ferrol unió sus fuerzas con la Peña Morandeira para celebrar una fanzone en la que colaborarán Estrella Galicia, el Concello de Ferrol, la Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol, así como otras entidades locales para fomentar la convivencia entre las aficiones de los tres clubes. Además, para garantir el buen ambiente, independientemente del tiempo, se instalará una carpa en el aparcamiento del pabellón a la altura del Sexto Pino.

Racinguistas en el Baxi en otra jornada de doblete el pasado año

El 'supersábado' deportivo en Ferrol aúna fuerzas entre el Baxi y el Racing

Aprovechando que estamos en la temporada de otoño, tanto el Uni como la agrupación de aficionados racinguista llevarán a cabo un magosto popular. Posteriormente, habrá comida y bebida con sabor gallego de la mano de la Fábrica dos Manxares amenizada por música en directo y una sesión DJ. Asimismo, como no podía ser de otra manera, habrá juegos, sorteos y distintas actividades para toda la familia antes de que comience ese Racing-Tenerife (18.30 horas).

Sin tiempo que perder, en cuanto acabe este duelo, el Uni y el propio Racing piden a sus aficionados que corran para poder disfrutar del último partido del día, aquel que jugará el Baxi frente al Estepona (20.30 horas). Pero la cosa no acaba con este choque, sino que con el pitido final, que se prevé que será sobre las 22.15, comenzará un concierto a cargo de Rayados para poner fin a este "supersábado".

