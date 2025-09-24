Álvaro Peña, futbolista del Racing de Ferrol: "No hay que pedirle nada a la afición, sino darlo todo por ellos y que se sientan orgullosos"

Álvaro Peña lleva tres asistencias en cuatro partidos | Alfaquí

Álvaro Peña es uno de los responsables del buen inicio del Racing de Ferrol. A pesar del último traspié ante el Lugo, el ‘23’ verde volvió a completar una gran actuación al repartir la asistencia, a balón parado, en el gol de Álex Zalaya. Para él, “es una suerte poder sacar, hacerlo bien y ayudar al grupo”. De igual manera, comentó que “el equipo está bien, animado tras la derrota y no tenemos que poner ninguna excusa por jugar tan seguido. De hecho, a mí me gusta”.

Después de ceder en el derbi gallego ante el Lugo, el jugador bilbaíno aseguró que ya ha pasado página. Sabe de la importancia del duelo de este viernes, en el que se volverá a encontrar con su afición, ya que “hay que agradecerles ese apoyo que tuvimos en Lugo porque fue una suerte poder vivirlo. Estamos centrados única y exclusivamente en el siguiente partido y en hacerlo bien delante de nuestra gente y poder celebrar con ellos la victoria”.

Y es que en Lugo, a pesar de jugar como visitantes, pareció que hubiesen jugado en A Malata por el desplazamiento en masa que tuvo la afición, algo que nota "cada vez que voy a dar un paseo, veo muchas camisetas del Racing y eso nos motiva mucho en el día a día. En este sentido, también indicó que “queremos que se siga creando esa llama tan bonita, que estamos prendiendo y que el racinguismo siga disfrutando y nosotros con ellos”.

La primera oportunidad será este viernes, a las 21.30 horas, en A Malata, ante un Guadalajara que llega tras superar por 1-3 a la Ponferradina. Con todo, ese momento de forma no les preocupa, ya que “sabemos que los partidos van a ser muy difíciles en esta categoría. Nadie gana muy holgado. Sabemos lo que nos vamos a encontrar”.

Respecto a esto, aseveró que “esperamos un equipo muy presionante, con mucha energía y que no tiene nada que perder. Ha llegado a la categoría para quedarse.Será un partido difícil, como todos, ante un equipo muy valiente y que está haciendo las cosas muy bien”.

Poco tiempo de preparación

Este duelo llega con poco tiempo de preparación, ya que en apenas una semana ha jugado tres compromisos. Con todo, para Peña este no es un problema, ya que “yo, personalmente, disfruto más cuando hay menos tiempo entre partidos. Da la posibilidad de que muchos compañeros entren y es bueno para la dinámica de grupo. Así que que haya muchos partidos seguidos no es ningún tipo de excusa”.

De igual manera, añadió que están muy bien físicamente porque “estamos trabajando muy bien. La gente se encuentra fuerte. Somos un equipo con mucha energía. Incluso con nueve somos capaces de competir. Somos el Racing y se va a ver un equipo competitivo”.

Desde luego que así es. Este nuevo Racing tiene una mentalidad a prueba de bombas. No se rinde en ninguna circunstancia. En Lugo lo demostró, como ya lo había hecho ante el Talavera y la Ponferradina, ante los que logró remontar. Esa situación la destacó Álvaro Peña porque es “una cualidad que tiene este equipo y que tenemos que cuidar y seguir trabajándolo porque es algo muy importante dentro del juego”.

Esa mentalidad se notó mucho, especialmente en el balón parado donde él es el referente. Con todo, paradójicamente, echa balones fuera y señala que el culpable de que lleve tres asistencias de esta forma es “David (Pérez, segundo entrenador). Él es el que marca el camino en ese sentido. Ahora me toca sacar a mí e intento, como he ido haciendo con el paso de los años, trabajar en esta faceta”.

En eso también influye, el apoyo de A Malata, ya que “nos da un plus y una energía extra. Por ello, lo único que les puedo hacer es agradecer el apoyo que nos están dando. A los aficionados no hay que pedirles nada, sino intentar darlo todo y que ellos se sientan orgullosos de nosotros”, sentenció el bilbaíno.