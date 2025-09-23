Séptima y novena posición para los judokas Pablo López y Bruno Carrodeguas en Canarias

Los locales continuaron con su campaña en la cita nacionalCedida

Pablo López y Bruno Carrodeguas continuaron con su inicio de campaña el pasado fin de semana y lo hicieron con su participación en la Supercopa de España júnior de Canarias. Una cita en la que ni uno ni otro demostró su gran nival, firmando la séptima y novena posición, respectivamente.

López, en -90 kilos, cedió en sus dos combates ante Carlos Romero y Asier Notario, que poco después se colgarían el bronce. Mientras, su compañero ganó al catalán Hugo Alonso y al cántabro Michel Guerrero, cayendo en cuartos con Hugo García y también en la repesca con el valenciano Aram Canovas.